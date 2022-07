Après le sacre de l'AS Roma en Conference League, Mourinho dévoile un tatouage très spécial

Après avoir entretenu le suspense, José Mourinho a dévoilé son tatouage en haut du bras droit: un hommage au sacre de son équipe l'AS Roma en Conference League en fin de saison dernière. Enfin, un hommage à lui-même et son palmarès surtout.

Comme toujours ou presque, José Mourinho ne fera pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le technicien portugais s'était amusé à teaser son nouveau tatouage au bras droit. Il l'a dévoilé ce dimanche soir sur Instagram. Et comme beaucoup s'y attendaient, on y note un hommage à son sacre récent en Conference League avec l'AS Roma.

Le tatouage met côte à côte les trois trophées européens: Ligue Europa, Ligue des champions (au centre) et Ligue Europa Conférence. Trois titres que The Special One a remporté durant sa carrière d'entraîneur: deux fois la C1 avec Porto en 2004 et l'Inter Milan en 2010, deux fois la C3 avec Porto (2003) et Manchester United (2017) et donc la première édition de l'histoire de la Conference League en mai dernier avec les Romains.

"Ce titre est dans l'histoire de la Roma, mais aussi dans la mienne"

Un trophée qui avait d'ailleurs beaucoup ému José Mourinho, qui avait fondu en larmes sur la pelouse après la victoire en finale contre Feyenoord. "J'avais dit aux joueurs qu'ils avaient faire leur travail en se qualifiant pour la Ligue Europa (avec la 6e place en championnat). Aujourd'hui ce n'était pas du travail, c'était l'histoire à écrire, confiait-il alors. Et on l'a écrite. On a beaucoup donné pour cette compétition sans oublier l'objectif prioritaire qui était de se qualifier pour la Ligue Europa. Ce titre est dans l'histoire de la Roma, mais aussi dans la mienne. C'est une chose de gagner avec une équipe faite pour gagner, c'en est une autre de gagner avec des équipes comme Porto, la Roma, l'Inter... Cela te fait sentir spécial."