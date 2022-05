Serie A: la mise au point très sèche de la Lazio après les critiques de Mourinho

La Lazio a publié un communiqué ce lundi dans lequel elle règle ses comptes avec José Mourinho - sans le nommer - et "certains journalistes sportifs". Les Biancocelesti ont été pointés du doigt après des décisions arbitrales en leur faveur contre La Spezia, ce samedi.

La Lazio Rome avait visiblement quelques comptes à régler. Ce lundi, le club italien a publié un communiqué cinglant dans lequel il s’en prend à toutes les personnes à l’origine de "critiques et insinuations", notamment à propos d’un éventuel favoritisme des arbitres. Sans le nommer, la Lazio s’en prend à José Mourinho, qui s’est montré très incisif en conférence de presse, mais aussi à "certains journalistes sportifs".

"La Lazio rejette les critiques et les insinuations, elle continue de croire que les valeurs sont affichées sur le terrain et non sur les plateaux de télévision. La Lazio ne sera jamais l'alibi ou le bouc émissaire de qui que ce soit. La ligne du club continue d'être celle de ne pas discuter des décisions prises sur le terrain, même lorsqu'il s'agit d'épisodes évidents survenus contre l'équipe biancoceleste. Des épisodes décisifs sur lesquels nous avons choisi le silence par respect pour les arbitres sur le terrain et la VAR, respect que d'autres n'ont pas manifesté et continuent de ne pas démontrer", indique le club.

Deux arbitres suspendus après la rencontre entre La Spezia et la Lazio

Le match entre la Lazio et La Spezia, ce samedi en Serie A (victoire 4-3 de la Lazio), a beaucoup fait parler de l’autre côté des Alpes. Le but de la victoire inscrit par Francesco Acerbi a permis aux Romains de décrocher la victoire dans les ultimes instants. Or, ce but était entaché d’un hors jeu et l’erreur de l’arbitre central n’a pas été corrigée par le VAR. Ce lundi, les deux arbitres en charge de la vidéo ont d’ailleurs été suspendus jusqu’à la fin de la saison pour "erreurs à répétition”.

Ce fait de jeu avait vivement fait réagir José Mourinho, l'entraîneur de l'AS Roma. "Depuis 22 ans que je suis entraîneur, il y a deux choses qui n'ont jamais changé: les questions sur qui a joué et qui n'a pas joué et la possibilité de gagner avec un but hors-jeu. C'était possible il y a 22 ans et c'est toujours possible aujourd'hui, comme c'était le cas hier (samedi). Tout change dans le football, mais pas ces deux choses", a déclaré l'entraîneur portugais ce dimanche à l'issue du match nul entre son équipe et Bologne (0-0).

Après les résultats du week-end, la Lazio a repris deux points à son rival de l’AS Roma. À trois journées de la fin, les deux formations romaines sont à égalité à la 5e (AS Roma) et 6e place (Lazio) avec 59 points et luttent toujours pour accrocher un ticket pour l'Europe en fin de saison.