AS Rome: les larmes de Mourinho après la qualification en finale de la Conference League

José Mourinho, entraîneur de l’AS Rome, a fondu en larmes au coup de sifflet final de la demi-finale retour de Conference League face à Leicester (1-1, 1-0) offrant un billet pour la finale de la compétition.

La scène est un peu théâtrale, digne du personnage. José Mourinho (59 ans) a laissé perler quelques larmes sur son visage au coup de sifflet final de la demi-finale retour de la Conference League face à Leicester (1-0). Nommé l’été dernier, l’entraîneur portugais offre la quatrième finale européenne de l’histoire du club, le 25 avril prochain face au Feyenoord Rotterdam à Tirana. Il tentera alors de dépoussiérer le palmarès du club, dont le dernier titre remonte à une Coupe d’Italie en 2008. Alors, le Portugais a dédié cette qualification aux fans.

"J'ai apporté une petite contribution"

"Pourquoi ai-je versé une larme? Parce que je ressens ce qu'ils ressentent tous, a déclaré l’entraîneur à l’issue de la rencontre. C'est un club géant sans salle des trophées pour l'importance sociale de ce club. Je sais ce que cela signifie pour ces gens et mon émotion était pour eux. J'ai eu la chance d'être dans des finales plus prestigieuses mais cela m'a fait me sentir très spécial. Nous avons le sens de la famille. Avec l'âge on devient moins égoïste et plus un père, voire un grand-père pour certains, je suis très content pour eux tous. Rome est une ville rouge et jaune, nous verrons la joie dans les jours à venir. J'ai apporté une petite contribution à cela."

Les larmes de José Mourinho © ICON Sport

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la finale de la Conference League

L'émotion de José Mourinho © ICON Sport

Mourinho disputera la cinquième finale européenne de sa carrière après avoir remporté deux Ligues des champions (2004 avec Porto et 2010 avec l’Inter) et deux Ligue Europa (2003 avec Porto et 2017 avec Manchester United).

La Roma, elle, doit remonter dans le temps pour retrouver trace d’un trophée en Europe: la coupe des villes de foires (disputée entre 1955 et 1971). Depuis, la Louve s’est inclinée en finale de la Ligue des champions 1984 contre Liverpool (1-1, 4 tab 2), puis en finale de la Coupe de l’UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, en 1991 contre l’Inter Milan (2-1 en matchs aller-retour).