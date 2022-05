Conference League: le geste classe de l’AS Rome pour 166 supporters

L’AS Rome a annoncé offrir un billet aux 166 supporters qui avaient fait le déplacement à Bodo-Glimt en début de saison lors de l’humiliation subie en Norvège (6-1) en octobre dernier.

L’AS Rome s’est qualifiée pour sa première finale européenne depuis 1991 (défaite en Coupe de l'UEFA), jeudi en évinçant Leicester en demi-finale de la Conference League (1-1, 1-0). Le club italien défiera le Feyenoord Rotterdam le 25 mai prochain à Tirana pour tenter de décrocher son premier titre sur la scène continentale depuis celui en coupe des villes de foires en 1961. A cette occasion, la Roma a décidé de récompenser la résilience de certains de ses supporters en offrant un billet aux 166 abonnés qui avaient fait le déplacement en Norvège le 21 octobre dernier.

Ils y avaient vécu une soirée cauchemardesque avec une défaite 6-1 de leur équipe sur le terrain de Bodo-Glimt. "Le club a décidé de remercier les 166 abonnés présents lors du match du 21 octobre dans le parcage visiteurs de l'Aspmyra Stadion à Bodo, en leur garantissant - gratuitement - un billet pour la finale, indique un communiqué. La liste des ayants droit a été établie sur la base des rapports de vente fournis par Bodo/Glimt. Par conséquent, le code unique sera envoyé d'ici le 7 mai à l'adresse e-mail utilisée pour acheter le billet sur le portail de billetterie Bodo."

Ce soir-là, José Mourinho avait aligné plusieurs remplaçants habituels pour laisser ses cadres au repos. Au retour, son équipe avait été tenue en échec à domicile (2-2). Les deux adversaires se sont aussi retrouvés quelques mois plus tard en quarts de finale de la même compétition. Cela avait encore mal tourné à l’aller avec une défaite de la Roma en Norvège (2-1) avant le réveil italien au retour (4-0). Pour sa première saison sur le banc, Mourinho pourrait offrir un premier titre au club depuis une Coupe d’Italie en 2008.

"C'est une victoire de famille, tout le monde y a participé, des joueurs aux magasiniers, a lancé le Portugais à l’issue du match sur DAZN. Rome est une ville giallorossa. Demain (ce vendredi, ndlr), on verra dans les rues de la joie et j'y ai apporté ma petite contribution, et cela me fait très plaisir. J'étais vraiment très ému. Mais à ce stade de ma carrière, je ne le fais pas pour moi, mais pour les joueurs, les propriétaires (l'homme d'affaire américain Dan Friedkin et son fils) arrivés depuis peu dans le foot, les supporters, je suis ému pour eux. Je pense que ce sens d'appartenance, le lien entre les fans et l'équipe au stade, c'est notre victoire."