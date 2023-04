Bâle-Nice: les Aiglons punis par... un joueur du groupe INEOS

L’OGC Nice s’est contenté d’un nul à Bale (2-2) ce jeudi lors du quart de finale aller de Conference League. Double buteur contre les Aiglons, Zeki Amdouni possède la particularité d’être prêté par le Lausanne-Sport, qui appartient à la galaxie INEOS comme... le Gym.

Les détracteurs du Paris Saint-Germain s’amusent à recenser les anciens titis buteurs contre le club de la capitale. Sans en arriver jusque-là, le quart de finale aller de Conference League entre Bâle et Nice (2-2) au Parc Saint-Jacques pourrait bien donner quelques regrets aux propriétaires du Gym. Si Terem Moffi a inscrit un doublé, dont un superbe retourné acrobatique, Zeki Amdouni lui a répondu sur penalty puis en égalisant en seconde période.

Rien d’anormal en apparence, l’attaquant ou milieu offensif suisse de 22 ans n’a pas été formé sur la Côte d’Azur. Mais ses deux buts portent quand même le sceau du groupe INEOS. Prêté cette saison et jusqu’en 2024 au FC Bâle, le joueur de la Nati (deux buts en trois sélections) est sous contrat avec le Lausanne-Sport, le club suisse de la galaxie INEOS.

>> Le résumé Bâle-Nice (2-2)

Un joueur prometteur qui pourrait échapper à INEOS

Acheté pour un peu plus de deux millions d’euros, Zeki Amdouni a même signé une première saison de bonne facture avec le Lausanne-Sport en 2021-2022. Malgré ses 15 buts en 38 apparitions toutes compétition confondues, le Suisse n’a pu éviter la relégation de l’équipe appartenant à INEOS en deuxième division puis a été prêté avec option d’achat au FC Bâle pour deux ans.

Au moment de sa cession, le Lausanne-Sport se félicitait "d’avoir activement participé à l’éclosion et au développement" et vantait les mérites d’un joueur "discret, travailleur et performant". Peut-être trop discret pour taper dans l’œil des dirigeants d’INEOS afin de venir renforcer le Gym.

Ce jeudi, celui qui traverse une belle saison à Bâle (14 buts et 3 passes en 40 apparitions) est venu se rappeler à leur bon souvenir. Il ne faudrait pas que Zeki Amdouni récidive lors du match retour, le 20 avril à l’Allianz Rivieira. Là, cela ferait un peu tâche.