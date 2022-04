OM: "A Marseille, tu as besoin d’avoir un mec comme ça", Di Meco vante l’apport de Guendouzi

Pas avare en compliments au sujet de Mattéo Guendouzi, Eric Di Meco a salué mercredi sur RMC la progression constante du milieu de terrain de l’OM. "Un mec rare" qui a franchi les étapes à vitesse grand V dans la cité phocéenne.

Inamovible dans le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a connu une belle progression sur la Canebière. A 23 ans, le néo-international tricolore (3 sélections, 1 but) s’est même installé comme un vrai patron dans l’équipe de Jorge Sampaoli.

De quoi séduire Eric Di Meco, consultant RMC Sport, qui assure que Guendouzi fait partie de cette race de joueurs qu’il vaut mieux avoir dans son onze plutôt qu’en face. "Tu es content d’avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C’est un fort caractère, il se nourrit ça, assure-t-il ce mercredi dans le Super Moscato Show sur RMC. Dans une équipe comme Marseille, tu as besoin d’avoir un mec comme ça. C’est un leader. Il s’est imposé comme le taulier très rapidement."

"Son niveau a monté tout au long de la saison, au point de devenir international"

Ce qui semble avoir surpris le plus Di Meco, c’est surtout les paliers important passés par Guendouzi dès sa première saison olympienne, dans un contexte pas toujours évident. "Quand je commentais la Premier League, et que je l’ai vu débarqué d’Arsenal, j’ai vu qu’il avait une grosse personnalité. Mais au niveau des performances, c’était difficile (de savoir). Il était jeune quand il est allé là-bas, c’était un club qui était en perdition. Et à Marseille, je ne le voyais pas à ce niveau, niveau qui a monté tout au long de la saison, au point de devenir international. C’est un mec rare."

Et Di Meco de conclure son éloge. "Je suis content qu’il reste ici et d’après ce qu’il a dit, qu’il ait envie de construire ici. C’est le genre de mecs autour de qui tu construis. C’est un bon footballeur, qui se sacrifie pour les copains sur le terrain. (…) Et en plus, c’est l’un des joueurs les plus utilisés. Il va faire 60 matches cette année, il n’en a pas raté beaucoup."