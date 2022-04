Europa Conference League: pourquoi W9 choisit encore l'OM pour les matchs retour

Le groupe M6 a choisi une nouvelle fois de diffuser le quart de finale retour de Conference League entre l'OM et le PAOK Salonique plutôt que le match entre Lyon et West Ham en Ligue Europa. Frédéric De Vincelles a défendu cette position et expliqué les critères de ce choix auprès RMC Sport.

Que quelqu’un enlève le téléphone portable de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL risque de ne pas apprécier le choix de W9 pour sa programmation des matchs retour de Ligue Europa et Conference League. Après avoir déjà diffusé le duel entre Marseille et le PAOK ce jeudi, notamment car la rencontre se jouait au Vélodrome, la chaîne a une nouvelle fois opté pour le duel entre l’OM et l’équipe grecque la semaine prochaine. Une décision justifiée par Frédéric De Vincelles auprès RMC Sport.

"Sur W9, on a dans notre contrat un droit de premier choix qui nous permet de choisir en premier le match que l’on va diffuser et qui sera codiffusé sur Canal+. La première chose que l’on regarde c’est évidemment l’horaire et on privilégie le plus souvent le Prime Time. Là, la question ne se pose plus car tous les matchs seront en Prime Time, a expliqué le directeur général des Programmes sur les plateformes et du sport du groupe M6. Ensuite on regarde deux autres critères pour faire un choix. A savoir si le match se joue à domicile ou l’extérieur, et en général on privilégie le match à domicile. L’autre critère qui reste important c’est l’intérêt sportif et notamment dans les matchs à élimination directe."

>> Le meilleur de la Ligue Europa, c’est sur RMC Sport

Un plus grand intérêt sportif avec l’OM avec la possible qualification

Marqué par de nombreux incidents entre supporters de l’OM et du PAOK ce jeudi, le quart de finale aller de Conference League a finalement débouché sur une victoire de Marseille contre les Grecs (2-1) avec notamment un bijou de Dimitri Payet sur une demi-volée de l’extérieur de la surface. Pendant ce temps, l’OL a concédé le nul à onze contre dix sur le terrain de West Ham en Ligue Europa (1-1). Pour W9, le constat est simple: l’OM semble en meilleure position pour se qualifier au retour.

"Pour un match retour on regarde le match qui selon nous présente l’intérêt sportif le plus fort. Là on a dû faire un choix jeudi soir tard dans la nuit, a poursuivi Frédéric De Vincelles. […] On a estimé que c’était celui de Marseille avec des chances de gagner et de se qualifier importantes On a envie de proposer sur nos antennes des matchs dans lesquels les équipes françaises sont dans de bonnes positions pour gagner et ainsi faire participer nos téléspectateurs en vivant une émotion forte et positive devant les programmes que l’on propose. Avec ce match de Marseille, on pense que l’on peut le faire."

Et le dirigeant du groupe M6 de préciser: "Là on a estimé que l’intérêt sportif primait sur la notion de match à domicile ou match à l’extérieur. Le choix est finalement assez simple. C’est vrai qu’entre le match nul de Lyon à l’aller et la victoire d’un but de Marseille, il n’y a pas un écart énorme sur l’intérêt sportif mais on pense que Marseille est en bonne position pour se qualifier".

Un potentiel OL-Barça en clair?

A défaut de programmer le match de Lyon jeudi prochain contre West Ham en Ligue Europa, Frédéric De Vincelles a toutefois estimé qu’il comptait sur une qualification des Gones pour le dernier carré et envisageait de diffuser une éventuelle demi-finale face au Barça.

"On a envie de faire vivre cette qualification de Marseille sur l’antenne même si on souhaite ardemment que Lyon se qualifie, a encore assuré le patron des sports pour le groupe M6. Je ne veux pas m’engager dès maintenant mais il est assez probable que si Lyon se qualifie et que dans le même temps Barcelone se qualifie, alors il n’y aura pas me rappeler sur un débat entre Lyon et Marseille. Il sera très probable que l’on diffuse le match opposant Lyon et Barcelone."

"Faire rayonner" la Conference League

Nouvelle compétition créée par l’UEFA, la Conference League cherche encore à obtenir ses lettres de noblesse. Et le groupe M6 via W9 compte bien contribuer à cela selon son dirigeant. Même si la Ligue Europa reste plus prestigieuse et plus ancienne.

"C’est important pour nous de faire rayonner cette compétition, a ajouté Frédéric De Vincelles au micro de RMC Sport. Que dans l’esprit des amateurs de foot et dans l’esprit des téléspectateurs, faire que cette Conference League signifie quelque chose. Plus on diffuse de matchs de cette compétition, plus on en parle et plus la compétition prend de la valeur."

>> Les plus beaux matchs de la Conference League sont sur RMC Sport

W9 fier de ses audiences avec l’OM mais pas "du débat inutile" sur la diffusion

Au-delà des premiers critères avancés par Frédéric De Vincelles, l’OM a également permis à W9 de réaliser un gros coup en matière d’audiences lors du quart de finale aller de Conference League contre le PAOK.

"C’est la meilleure audience sur un match de foot pour W9 depuis quatre ans donc pari réussi, a conclu le Directeur Général des programmes sur les plateformes et du sport du groupe M6. […] Cette saison on a été gâté avec les participations de Marseille, de Monaco que l’on a aussi diffusé, de Lyon que l’on a beaucoup diffusé. Il ne faut pas perdre de vue que l’on a diffusé Lyon presque autant de fois que Marseille pendant les poules et aussi une fois pendant les huitièmes de finale. Là cela sera deux fois Marseille et ce n’est pas impossible que cela soit deux fois Lyon pour les demi-finales si le club se qualifie. Il ne faut pas créer de débat inutile car la situation est assez simple. On essaye de traiter ces grands clubs de foot comme Marseille et Lyon le mieux possible."

Pour avoir le droit d’être diffusé en clair, Lyon sait ce qu’il lui reste à faire: éliminer West Ham et prier pour une qualification du Barça en demi-finale de Ligue Europa. En attendant, c’est bien sur RMC Sport que les Gones joueront leur avenir européen contre les Hammers.