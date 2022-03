Conference League: pourquoi le VAR n’est pas utilisé (alors qu’il figure dans le règlement)

Rennes a dénoncé de nombreuses erreurs d’arbitrage qui auraient pu être corrigées par la vidéo, jeudi après son élimination face à Leicester, mais le VAR n’est pas utilisé en Conference League même s’il figure bien dans le règlement.

Quand il avait justifié la création d’une nouvelle compétition européenne, Alexander Ceferin, président de l’UEFA, s'était félicité du format très inclusif de la Conference League pour un plus grand nombre de clubs. C’est pourtant un sentiment d’injustice et de différence de traitement qui anime Rennes, ce vendredi matin au lendemain de son élimination face à Leicester (2-0, 2-1) en 8es de finale.

Privés d’un penalty à l’aller, les Bretons ont encore vu trois actions litigieuses (deux mains et un violent coup de coude sur Guirassy dans la surface) non sifflées au retour. Au point de faire dégoupiller Bruno Genesio.

Le règlement de la Conference League sur le VAR © Capture UEFA

Au-delà de sa paraphrase sur Bernard Tapie et d’une supposée préférence pour Leicester, l’entraîneur breton et son directeur sportif, Florian Maurice, ont fustigé la différence de moyens entre les compétitions européennes puisque les matchs de Conference League ne sont pas dotés d’une assistance vidéo à l’arbitrage, contrairement à ceux de Ligue des champions ou de Ligue Europa.

Les dispositions pour le VAR existent pourtant dans le règlement de la compétition à l’article 50, précisément appelé "Assistance vidéo à l’arbitrage". La confédération indique que des arbitres assistants vidéos "peuvent être utilisés" et que ce choix revient à "la libre appréciation de l’arbitre". Les organisateurs ont initialement prévu que seule la finale serait concernée par ce dispositif mais que d’autres matchs peuvent aussi en faire l’objet.

"L’UEFA peut décider de recourir à des VAR également dans d’autres matches (que la finale)"

"En principe, des VAR peuvent être utilisés uniquement lors de la finale, indique l’alinea 50.03. Toutefois, l’UEFA peut décider de recourir à des VAR également dans d’autres matchs ou de ne pas faire appel à eux lors de la finale. Si nécessaire pour quelque raison que ce soit, les matchs peuvent commencer et/ou se terminer sans VAR. Toute défaillance, indisponibilité, utilisation ou non-utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage ne compromet en aucune manière la validité de la décision de l’arbitre, qui est définitive dans tous les cas."

Son utilisation est donc très floue. Depuis le début de saison, le VAR n’a jamais été utilisé dans cette nouvelle compétition, pour des raisons jamais vraiment expliquées alors que six articles y sont consacrés dans le règlement (notamment sur le déploiement du dispositif). Son absence est peut-être due aux frais supplémentaires que son utilisation engendrerait. Elle est peut-être d’ordre technique puisque certains stades ne permettent pas l’installation du dispositif. Mais les infrastructures et moyens des huit derniers clubs en lice rendent largement possible son déploiement. Les polémiques arbitrales pourraient changer la donne.