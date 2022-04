Europa Conference League: l’immense joie des joueurs de l’OM dans le vestiaire après la qualification

Les Marseillais étaient aux anges jeudi soir après la qualification en demi-finale d’Europa Conference League contre le PAOK Salonique. Les hommes de Jorge Sampaoli ont laissé éclater leur joie dans le vestiaire.

La joie est à la hauteur de la performance. Ce jeudi soir, quatre ans après la défaite en finale de Ligue Europa contre l’Atlético de Madrid, l’OM s’est de nouveau qualifié dans le dernier carré d’une compétition européenne grâce à sa victoire au PAOK Salonique en quart de finale retour d’Europa Conference League (1-0, 3-1 en cumulé).

À l’issue de la rencontre, disputée dans le bouillant stade de La Toumbia, où l’on leur promettait l’enfer, les Marseillais étaient plus que soulagés dans les vestiaires. "Elle fait du bien celle-ci, vamos en demies!", s’écrit Guendouzi, passeur décisif pour Payet ce jeudi soir. "Elle est pour vous les supporters", lance de son côté Saliba, devant un Rongier en feu.

Les Marseillais veulent désormais aller au bout

En demi-finale (aller le 28 avril, retour le 5 mai), les Marseillais défieront le Feyenoord Rotterdam. Désormais, l’ambition est d’aller au bout. "Il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d’Europe, a confié Bakambu en conférence de presse après la rencontre. On joue tous les matchs pour les gagner On est à deux matchs d’une finale, j’espère qu’on saura aller au bout. Il faut prendre match par match. Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire."