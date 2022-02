Europa Conference League: les adversaires potentiels de Rennes en 8e de finale

Premier de son groupe à la fin de l'automne, le Stade Rennais attendait patiemment le résultat des barrage d'Europa Conference League ce jeudi soir pour connaître ses adversaires potentiels en 8e. Aucune équipe ne semble hors de portée des Bretons.

Pendant que l'OM a dû traverser l'Europe pour aller chercher sa qualification en 8e de finale d'Europa Conference League à Qarabag, le Stade Rennais, de son côté, attendait tranquillement que les barrages livrent leur verdict. Directement qualfiiés pour les 8es de finale cette toute nouvelle compétition à la faveur de leur première place lors de la phase de groupes, les Bretons sont désormais fixés.

Ce vendredi, lors du tirage au sort (à suivre à 13h sur RMC Sport), Rennes peut seulement tomber contre une équipe non-tête de série, c'est-à-dire une formation issue des barrages. Comme les hommes de Bruno Genesio ne peuvent pas affronter l'OM et le Vitesse Arnhem (qu'ils avaient affronté dans leur poule), il reste donc six adversaires potentiels: le PSV Eindhoven (P-B), Leicester (ANG), Bodo/Glimt (NOR), le Partizan Belgrade (SER), le Slavia Prague (RTC) et le PAOK Salonique (GRE).

Aucun épouvantail

Toutes les équipes semblent à la portée des Rennais. Au classement UEFA, le Slavia Prague (32e) est l'équipe la mieux classée de cette liste, où il ne figure aucun épouvantail en dépit tout de même de Leicester. Les Bretons peuvent se montrer ambitieux au regard de leur phase de groupes, qu'ils ont terminée premiers (en se classant notamment devant Tottenham) sans avoir concédé la moindre défaite. Pour rappel, les Rouge et Noir avaient remporté le match retour contre les Spurs, comptant pour la 6e et dernière journée, sur tapis vert, en raison de cas de Covid-19 dans les rangs du club anglais.

Les adversaires potentiels de Rennes en 8e de finale:

PSV Eindhoven (P-B)

Leicester (ANG)

Bodo/Glimt (NOR)

Partizan Belgrade (SER)

Slavia Prague (TCH)

PAOK Salonique (GRE)