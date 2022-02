Rennes: Genesio n'accable pas Verratti et appelle à une réflexion sur l'arbitrage

En conférence de presse jeudi, Bruno Genesio est revenu sur le gros coup de gueule de Marco Verratti après Nantes-PSG (3-1). L'entraîneur du Stade Rennais estime qu'il "faut se poser des questions tous ensemble" sur l'attitude des arbitres.

"Comment c'est possible qu'on prenne dix cartons jaunes ? On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chier dessus par les arbitres." C’était le coup de gueule du week-end en Ligue 1. Après la défaite du PSG samedi face au FC Nantes (3-1), Marco Verratti s’est lâché contre l’arbitrage. Comme annoncé par RMC Sport, l’Italien sera auditionné le 2 mars prochain par la commission de discipline de la LFP et il risque une grosse sanction. Il pourrait écoper de cinq matchs de suspension pour "comportement grossier".

Questionné à ce sujet ce jeudi en conférence de presse, Bruno Genesio n'a pas voulu accabler le milieu de terrain parisien. Il a surtout appelé à une réflexion globale autour de l'arbitrage. "Je ne sais pas si Paris est arbitré différemment, a réagi l'entraîneur du Stade Rennais. Mais je sais qu’il y a pas mal de problèmes liés à l’arbitrage. Il faut se poser des questions tous ensemble, non pas les uns contre les autres. On ne fait pas tous le même métier mais il faut que tout le monde soit performant et respectueux. C’est facile de suspendre un joueur qui s’exprime après un match, sous l’émotion et avec l’impression d’avoir été lésé."

"Il y a des questions à se poser"

"C’est facile de mettre quatre ou cinq matchs (de suspension) mais pourquoi on ne regarde pas un peu plus loin ? Et le comportement des gens qui sont censés faire régner l’ordre sur le terrain. Certains arbitres sont très bien. J’ai discuté avec Benoît Bastien à Paris (défaite de Rennes 1-0 le 11 février). C’est agréable d’être arbitré par un arbitre comme ça. Il peut se tromper et faire des erreurs, ça arrive. Mais dans son comportement et sa façon de communiquer, il y a du respect, on n’a pas l’impression qu’il est gendarme, militaire ou policier. Il a une pédagogie pour expliquer ses décisions. Il y en a plein d’autres comme M. Turpin. D’autres sont différents..."

Pour Genesio, "il y a peut-être des questions à se poser de la part de la Direction technique nationale de l'arbitrage plutôt que nous envoyer des circulaires pour dire aux entraîneurs d’arrêter de se plaindre". "On doit être exemplaires mais il faut se poser des questions ensemble. J’espère que je ne serai pas suspendu pour ça...", a-t-il conclu en plaisantant. Cinquième de Ligue 1, son Stade Rennais se déplace ce vendredi soir sur le terrain de Montpellier en ouverture de la 26e journée (21h).