Ligue Europa: quel tirage pour Rennes, Monaco et Nantes ? Les chapeaux avant le tirage au sort

Le Stade rennais, l’AS Monaco et le FC Nantes connaîtront ce vendredi leurs adversaires en phase de groupe de Ligue Europa. À l’issue des barrages qui se sont tenus ce jeudi soir, l’identité des chapeaux est connue.

Tous les clubs français vont être rapidement fixés. Après le PSG et l’OM, qui connaissent désormais leurs adversaires en phase de groupe de Ligue des champions, les autres Européens vont savoir quelles équipes ils affronteront cette saison. Avant Nice en Europa Conference League (tirage à 14h30), Rennes, Monaco et Nantes seront concernés par le tirage au sort de Ligue Europa qui se tiendra ce vendredi à 13h (diffusé sur RMC Sport 1).

Les deux premiers sont placés dans le chapeau 2 et sont assurés d’éviter des équipes comme le Feyenoord Rotterdam, le PSV Eindhoven ou la Real Sociedad. En revanche, ils pourront tomber, tout comme le FC Nantes, sur les ogres du premier chapeau: Manchester United, AS Rome, Arsenal ou encore la Lazio.

Le meilleur tirage pour Rennes et Monaco: Étoile Rouge Belgrade, Midtjylland, HJK Helsinki

Le pire tirage pour Rennes et Monaco: Manchester United, Betis Séville, Trabzonspor

Nantes exposé à un tirage difficile

Pour les Canaris, cela s’annonce beaucoup plus compliqué puisqu’ils sont placés dans le dernier chapeau. Ce sont donc toutes ces têtes d’affiches mais aussi les belles équipes du chapeau 2 qui pourraient se dresser sur leur route, sans oublier le dangereux Betis Séville dans le chapeau 3. Midtjylland, Bodo/Glimt ou le Ludogorets Razgrad pourraient faire office d'épouvantails.

Le meilleur tirage pour Nantes: Étoile Rouge Belgrade, Ludogorets Razgrad, Midtjylland

Le pire tirage pour Nantes: Manchester United, Feyenoord Rotterdam, Betis Séville

Les chapeaux de la Ligue Europa avant le tirage au sort:

Chapeau 1 : Manchester United (ANG), AS Rome (ITA), Arsenal (ANG), Lazio Rome (ITA), Braga (POR), Étoile Rouge Belgrade (SER), Dynamo Kiev (UKR), Olympiakos (GRE).

Chapeau 2 : Feyenoord Rotterdam (PB), Stade Rennais (FRA), PSV Eindhoven (PB), AS Monaco (FRA), Real Sociedad (ESP), Qarabag FK (AZE), Malmö FF (SUE), Ludogorets Razgrad (BUL).

Chapeau 3 : Sheriff Tiraspol (MOL), Betis Séville (ESP), Midtjylland (DAN), Bodo/Glimt (NOR), Ferencvaros (HON), Union Berlin (ALL), SC Fribourg (ALL), Fenerbahçe (TUR).

Chapeau 4 : FC Nantes (FRA), HJK Helsinki (FIN), Sturm Graz (AUT), AEK Larnaca (CHY), Omonia Nicosie (CHY), FC Zürich (SUI), Union Saint-Gilloise (BEL), Trabzonspor (TUR).