Europa Conference League: vers une utilisation du VAR en finale

Selon les informations de RMC Sport, le VAR pourrait être utilisé lors de la première finale de l'Europe Conference League, qui aura lieu le 25 mai prochain. L'assistance vidéo n'est pour l'instant pas utilisée dans cette nouvelle compétition.

Le 25 mai prochain, à Tirana, en Albanie, aura lieu la première finale de l'Europa Conference League. Un match à lequel aspire l'OM, toujours en course dans la nouvelle compétition de l'UEFA, après une nouvelle victoire ce jeudi contre le PAOK Salonique (2-1) lors du quart de finale aller au Stade Vélodrome. Si le VAR n'est pas utilisé depuis le début de cette C4, il pourrait intervenir pour cette finale.

Une installation qui prend du temps

Depuis la saison 2018-2019, l’UEFA impose une introduction graduelle de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Lors de la saison 2018-2019, le VAR a été introduite en Ligue des Champions lors des matchs à élimination directe. La saison suivante, elle était en vigueur lors de la phase de poule de la C1. En 2020-2021, sa mise en place en Ligue Europa a été perturbée et retardée à cause de la pandémie.

L'absence du VAR cette saison en Europa Conference League se justifiait aussi pour des raisons techniques, logistiques et économiques. L'installation de l'arbitrage vidéo prend du temps. Autre contrainte pour l’UEFA: former plus d’arbitres sur cet outil technologique, eux qui sont sollicités sur de plus en plus de matchs.

Malgré toutes ces contraintes, il est probable que le VAR soit utilisée pour la finale. Huit équipes peuvent donc encore prétendre à y participer avec l'OM, le PAOK Salonique, l'AS Rome, le Vitesse Arnhem, Leicester, le PSV Eindhoven, Feyenoord, le Slavia Prague et Bodo Glimt.