Feyenoord-OM: le mea culpa de Dieng sur ses occasions manquées

Buteur mais coupable de plusieurs ratés, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng, a reconnu ses manquements après la défaite face au Feyenoord Rotterdam (3-2), en demi-finale aller d’Europa Conference League ce jeudi.

Il a initié la révolte de l’Olympique de Marseille, en inscrivant le joli premier but des Phocéens, mais a aussi contribué au début de match difficile, en ratant plusieurs occasions: Bamba Dieng a vécu une soirée contrastée ce jeudi, lors de la défaite des siens face Feyenoord Rotterdam (3-2), en demi-finale aller d’Europa Conference League. Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre, l’attaquant a humblement reconnu sa part de responsabilité dans la défaite.

>> Revivez Feyenoord-OM (3-2)

"On est très déçus. C’était un match très compliqué pour nous et malheureusement on l’a perdu. On a manqué d’efficacité, à commencer par moi, parce que j’ai manqué trois occasions de but que j’aurais dû marquer, a-t-il déclaré au micro de M6. Le match retour, on fera tout pour marquer beaucoup de buts pour se qualifier." Dans le premier quart d’heure en particulier, Dieng a en effet vendangé deux occasions qui auraient pu mettre l’OM sur de bons rails.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct l'Europa Conference League

Deux ratés en un quart d'heure

À la 8e minute, parfaitement lancé par Dimitri Payet côté gauche, il a une première fois buté sur Ofir Marciano, auteur d’un bel arrêt. Dans la même position ou presque six minutes plus tard, il a cette fois trop croisé sa frappe du gauche, qui est passée à côté. Quelques instants plus tard, Rotterdam a marqué deux buts coup sur coup. "On savait qu’ils jouaient comme ça, on n’est pas surpris. On a juste fait des erreurs", a constaté le Sénégalais.

Paradoxalement, Dieng a probablement inscrit la plus difficile de ses occasions de la soirée, à l’issue d’un beau mouvement collectif: une frappe bombée du droit qui a fini au ras du premier poteau (2-1, 28e). Ce premier but en Coupe d’Europe de sa part a en partie validé le choix de Jorge Sampaoli, qui avait fait le choix de l’aligner à la place de Cergiz Ünder pour apporter de la profondeur dans le dos de la défense allemande.