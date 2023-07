La Juve exclue de la Ligue Europa Conférence: pourquoi cette sanction arrange la Vieille Dame

La Juventus Turin a été exclue de la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence par l’UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier. Un moindre mal pour le club italien, qui aurait même négocié en ce sens selon la presse italienne. Explications.

L’ambiance n’est pas forcément si morose dans les bureaux des dirigeants de la Juventus Turin ce vendredi soir. Alors que le club italien a été exclu de la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence par l’UEFA pour ne pas avoir respecté les règles du fair-play financier, cette sanction est un moindre mal pour les Bianconeri.

"Nous préférons mettre fin à la période d'incertitude"

Juste après l’annonce de cette interdiction, accompagnée d’une amende de 20 millions d’euros (dont 10 millions avec sursis), la Juve, qui devrait être remplacée par la Fiorentina, 8e de Serie A la saison passée, a d’ailleurs annoncé qu'elle ne ferait pas appel.

"Nous préférons mettre fin à la période d'incertitude et assurer à nos parties prenantes internes et externes une visibilité et une certitude totales sur la participation du club aux futures compétitions internationales, a indiqué Gianluca Ferrero, le président du club, dans un communiqué. Aller en appel et éventuellement à d'autres niveaux de jugement, avec des résultats et un calendrier incertains, augmenterait l'incertitude quant à notre éventuelle participation à l'UEFA Champions League 2024/25."

La Juve négociait même en ce sens, selon la presse italienne

L’état-major turinois ne s’en cache pas: en acceptant cette exclusion de la prochaine C4, la Juve s’offre donc la possibilité de revenir encore plus fort en 2024-2025 avec la perspective de jouer la Ligue des champions. En clair, s’il y avait bien une année où il fallait être exclu d’une compétition européenne, c’était celle-ci. Et pas dans un an ou deux, avec le retour espéré en C1.

Pour la Vieille Dame, il s’agissait donc d’un bon compromis. Comme le rapportait la presse italienne à la fin du mois de juin, la Juventus, qui avait déjà écopé de dix points de pénalité en Serie A par sa fédération pour des plus-values jugées artificielles lors de certaines ventes de joueurs, négociait même en ce sens avec l’UEFA pour être exclue de la prochaine Ligue Europa Conférence. Et ainsi purger sa peine à moindre frais.