La Juventus négocierait avec l'UEFA... sa propre exclusion de la Ligue Europa Conférence

Selon les informations de la presse italienne, la Juventus serait en négociations avec l’UEFA pour être exclue de la prochaine édition de la Ligue Europa Conférence. Ce qui pourrait permettre au club bianconero de purger une sanction à moindre mal malgré des "violations potentielles de la licence de club et du fair-play financier".

Malgré un titre pour l’AS Rome puis une finale pour la Fiorentina, la Ligue Europa Conférence ne bénéficie pas d’une belle cote de popularité partout en Italie. Septième du dernier championnat et qualifié pour la compétition la saison prochaine, la Juventus souhaiterait se faire exclure de la C4 par l’UEFA, selon les informations de Tuttosport.

La Fiorentina pourrait récupérer la place en C4

Des discussions seraient ainsi en cours entre le club turinois et l’instance européenne à son siège de Nyon, en Suisse. Déjà sanctionnée de 10 points de pénalité par la justice italienne, ce qui l’a privé d’une quatrième place qualificative pour la Ligue des champions, la Juventus risque un avertissement, une amende ou bien une exclusion des compétitions européennes pour une ou plusieurs saisons en raison de "violations potentielles de la licence de club et du fair-play financier".

L’accord espéré avec l’UEFA permettrait à la Vieille Dame l’abandon du dossier en "échange" d’une exclusion de la troisième coupe d’Europe. La place pourrait alors revenir à la Viola, qui a terminé huitième de Serie A. La perspective d’une saison sans compétition continentale ferait perdre des points aux Bianconeri au classement UEFA, nuance le média transalpin.

Osasuna dénonçait une UEFA "forte avec les faibles et faible avec les forts"

Pour rappel, Osasuna s’est vu être exclu de cette même Ligue Europa Conférence après une enquête de l’UEFA au sujet d’un match truqué lors de la saison 2013-2014. Affichant sa volonté de faire appel, le club espagnol dénonçait une instance "forte avec les faibles et faible avec les forts". Une clémence supposée que le possible accord entre l'UEFA et le club italien pourrait donc venir confirmer.