Leicester-Rennes: Genesio demande à ses joueurs de ne "pas avoir de complexe"

Avant le 8e de finale de Conference League jeudi face à Leicester, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio a demandé à ses joueurs d’être ambitieux face aux Anglais, pour ne rien regretter.

En tête de son groupe à l’issue des matchs de poule, Rennes a hérité de Leicester en huitièmes de finale de Conference League (jeudi, 21 heures). "On n’a pas été très gâté au tirage", sourit Bruno Genesio au micro de RMC Sport.

Mais l’entraîneur rennais appelle ses joueurs à faire preuve d’ambition. "C’est important d’être ambitieux. C’est comme ça qu’on avance dans la vie. Ça ne veut pas dire qu’on fait les fanfarons et qu’on est suffisant, mais je pense qu’on a montré ces derniers mois qu’on était capable de jouer notre jeu à domicile mais aussi à l’extérieur, même si les résultats n’ont pas toujours été ceux qu’on attendait. […] On n’a pas de complexe à faire", a-t-il développé mercredi.

"Trop longtemps, on a perdu les matchs avant de les jouer"

"Trop longtemps, dans le foot français, on a perdu les matchs avant de les jouer. Peut-être qu’on sera éliminé, mais j’attends qu’on donne tout pendant les deux matchs et qu’on ait aucun regret", a continué Bruno Genesio. Il veut s’appuyer sur la bonne dynamique du club breton, désormais 4e de Ligue 1 et qui reste sur trois victoires consécutives (contre Angers, Montpellier et Troyes). "On est en confiance", a-t-il acquiescé.

Genesio a également fait les éloges du futur adversaire des Rennais: "une des meilleures équipes européennes de ces dernières années", ainsi qu'une "équipe qui a été bâtie pour la Champions League".

Mais Leicester est actuellement 12e de Premier League, loin de l’objectif espéré cette saison. Les joueurs de Brendan Rodgers pointent à 14 points du top 5. Mais ils restent sur trois victoires de suite, dont la dernière à domicile face à Leeds (1-0), samedi.