Porto, Leicester, Braga, Bâle... qu'ont fait les adversaires des clubs français ce week-end?

Lyon et Monaco en Ligue Europa, Marseille et Rennes en Europa Conference League: quatre clubs français seront sur le pont cette semaine sur les terrains européens, sans parler du PSG en Ligue des champions. Du Portugal à l’Angleterre en passant par la Suisse, leurs adversaires ont connu des fortunes diverses, ce week-end dans leur championnat respectif. Tour d'Europe.

Lyon: Porto en mode machine

Les Lyonnais le savaient déjà, c’est un gros morceau qui se présente à eux, mercredi (18h45) en huitième de finale aller de Ligue Europa. Le FC Porto, leader du championnat portugais, a assis encore un peu plus sa domination face à ses principaux rivaux (Sporting Portugal, Benfica) en allant s’imposer sur la pelouse de Paços de Ferreira dimanche.

Vainqueurs 4 à 2, les hommes de Sérgio Conceição se sont imposés notamment grâce à leurs deux éléments forts en attaque, Mehdi Taremi (13 buts) et Evanilson (doublé, 11 buts). Les Dragons comptent six points d’avance sur leur dauphin du Sporting, et n’ont plus perdu depuis 17 rencontres et la sixième journée de la phase de groupes de Ligue des champions, de laquelle ils ont été renversés. L’OL est prévenu.

Monaco: Braga en perte de vitesse

Autre club portugais à se mettre sur la route des quarts de finale de C3 d’un club français, Braga ne s’est lui pas vraiment rassuré sur la pelouse de Boavista. Tenu en échec 1-1 par le 13e de Liga Portugal, le club coaché par le local Carlos Carvalhal semble définitivement décroché du wagon de tête occupé par les trois mastodontes lusitaniens, à onze points du podium et Benfica.

Les partenaires de l’ancien Marseillais Rolando – qui n’entre pas dans les plans de son entraîneur depuis le début de saison, et va terminer la saison sans jouer selon O Jogo –, ont remporté 3 de leurs 7 dernières rencontres et n’accueilleront pas les joueurs de la Principauté, jeudi (21 heures), avec le plein de confiance. Ricardo Horta, meilleur buteur du finaliste de l’édition 2011 et deuxième meilleur buteur du Championnat avec 15 réalisations, surnage toutefois et sera à surveiller comme le lait sur le feu par les Monégasques.

Marseille: Bâle repart vers l'avant

A l’étage européen du dessous, l’OM devra se méfier jeudi (21 heures) du match piège face au FC Bâle, troisième du championnat suisse. Si depuis le départ d’Arthur Cabral cet hiver, aucun buteur ne se détache véritablement chez les "RotBlau", le collectif du club 20 fois champion de suisse (derrière l’intouchable Grasshopper Club Zurich, 27 titres nationaux) pourrait toutefois poser quelques soucis à la bande de Jorge Sampaoli.

A égalité de points avec les Young Boys Berne sur le podium de la Super League helvète, à 15 unités du leader FC Zurich, Bâle a effectué une bonne opération comptable ce weel-end en faisant tomber à l’extérieur son premier poursuivant au classement, le FC Lugano (2-0, buts de Chalov et Males). Et retrouve de l’allant après une défaite et un nul.

Rennes: Leicester, vraiment le favori?

Avec Porto, Leicester est probablement l’adversaire le plus relevé sur le papier pour les clubs français engagés en C3 et C4... mais pas forcément le plus inspiré cette saison. Décevants douzièmes de Premier League, les partenaires de Jamie Vardy (10 buts en PL cette saison) sont à la traîne sur leurs objectifs, déjà à 14 points du top 5. Les joueurs de Brendan Rodgers restent toutefois sur trois succès d’affilée toutes compétitions confondues, dont le dernier à domicile face à Leeds (1-0, but de Barnes), samedi.

Contre les Rennais jeudi (21 heures), les Foxes tenteront d’assumer leur statut de favori de ce huitième de finale aller-retour. Voire de la compétition dans son ensemble, avec la Roma, le PSV Eindhoven ou encore l’OM. En attendant, le champion d’Angleterre 2016 devra se frotter à un autre club français aux ambitions débordantes dans cette compétition.