Létang annonce une bonne nouvelle pour le LOSC, qui ne devrait plus être sous contrôle de l’UEFA

Olivier Létang a assuré ce jeudi en conférence de presse que Lille allait être libéré des contraintes du "settlement agreement" (accord de règlement) de l’UEFA. En août 2020, l’instance européenne avait imposé un certain nombre de restrictions au club nordiste.

Le LOSC devrait vraisemblablement attaquer sa campagne européenne 2023-2024 du bon pied. Alors que le club nordiste est qualifié pour la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa Conférence, son président, Olivier Létang, a annoncé ce jeudi que les Dogues devraient prochainement être libérés du "settlement agreement" (accord de réglement) de l’UEFA.

En août 2020, Lille avait été rattrapé par le fair-play financier, mécontent de la gestion financière du club alors présidé par Gérard Lopez. Un settlement agreement avait alors été décidé pour permettre au LOSC de rentrer dans les clous. Les mesures prises imposaient notamment au club nordiste des restrictions sur le nombre de joueurs inscrits sur les listes européennes (22 joueurs au maximum en 2020-2021 puis 23 joueurs en 2021-2021, au lieu de 25 normalement).

La communication officielle de l’UEFA devrait intervenir "cette semaine"

"L’UEFA va nous libérer de ce settlement agreement, a assuré Olivier Létang en conférence de presse. Le club avait un certain nombre de limitation en termes de joueurs pour participer aux compétitions européennes, un certain nombre d'obligations et de contraintes à respecter." Selon le président lillois, la communication officielle de l’UEFA devrait intervenir "cette semaine".

"Cela démontre que le LOSC est en bien meilleure santé", s’est par ailleurs félicité Létang, qui a insisté sur la mauvaise situation économique qu’il a trouvée à son arrivée en 2020. "Je n’ai pas le chiffre de la dette en tête, mais il a très significativement diminué. (...) Le club était mort économiquement, on l'a sauvé", a-t-il martelé.

À en croire le président nordiste, les hommes de Paulo Fonseca, qui a bien été sollicité par l’OM du propre aveu de Létang, vont donc pouvoir attaquer la Ligue Europa Conférence sans contrainte. En ce début de mercato, Lille a seulement officialisé l’arrivée de Tiago Santos, latéral droit portugais âgé de 20 ans, en provenance d’Estoril.