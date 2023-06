Mercato: Weah va quitter Lille pour s’engager avec la Juventus Turin

Selon les informations de RMC Sport, Timothy Weah (23 ans) va s’engager avec la Juventus Turin. Le joueur est attendu prochainement en Italie pour passer sa visite médicale, prévue en fin de semaine.

Une nouvelle étape dans la carrière de Timothy Weah. Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant international américain de 23 ans (29 sélection, quatre buts) va quitter Lille pour s’engager avec la Juventus Turin, où un contrat de cinq ans l’attend. Le montant du transfert s'élève à douze millions d'euros, bonus compris.

Timothy Weah est attendu prochainement en Italie pour passer sa visite médicale. Celle-ci est prévue en fin de semaine, jeudi ou vendredi. Alors que son illustre père, George Weah, Ballon d’or 1995, avait brillé avec l’AC Milan dans la deuxième moitié des années 90, Timothy Weah va donc défendre les couleurs d’un autre grand d’Italie.

L'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen étaient également intéressés

Comme écrit par RMC Sport il y a quelques jours, Timothy Weah a choisi les Bianconeri plutôt que l'Atlético de Madrid ou le Bayer Leverkusen, qui étaient également intéressés.

Arrivé à Lille il y a quatre ans en provenance du Paris Saint-Germain contre un chèque de 10 millions d’euros, Weah n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans le Nord. Il n'a inscrit que 8 buts en 107 matchs et sort d'une saison surprenante, où il n'a pas marqué le moindre but en 32 matchs et où il a aussi joué un certain nombre de rencontres comme latéral, aussi bien à gauche qu'à droite.