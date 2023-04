Nice-Bâle: Une étape manquée dans le projet? "On peut le voir comme ça", admet Digard

Didier Digard, entraîneur de Nice, reconnaît que l’élimination en quart de finale de Conference League face à Bâle (1-2, a.p.) marque un coup d’arrêt dans la volonté du club de grandir avec son puissant actionnaire Ineos.

Didier Digard était un peu sonné après l’élimination de son équipe en quart de finale de la Conference League par Bâle, jeudi. Après le nul en Suisse (2-2) à l’aller, les Aiglons se sont inclinés à domicile après prolongation (1-2 a.p.) et disent adieu à l’Europe. Un coup d’arrêt dans les grandes ambitions des propriétaires du club, Ineos. Est-ce une étape manquée dans le projet? "oui, on peut le voir comme ça", a répondu l’entraîneurs des Aiglons.

"On a envie de passer un cap mais ce n’est pas évident"

"On a envie de passer un cap mais ce n’est pas évident, ça se joue à peu, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Et ça ne tourne pas en notre faveur, il va falloir trouver la formule pour continuer à arriver dans ces échéances importantes et les remporter."

Jeudi, Nice pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score rapidement par Gaëtan Laborde (9e), sans parvenir ensuite à faire le break. Le Français Jean-Kévin Augustin a alors égalisé en fin de match (86e) avant que Kasim Nuhu n’offre la victoire aux Suisses en prolongation (98e). "C’est une grosse déception, on avait toutes les cartes en mains et on a cédé, on a gâché la fête de beaucoup de monde alors qu’on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien donc c’est une grosse déception."

"C’était une grande fierté d’avoir un stade rempli, avec des supporters qui nous poussent, a-t-il ajouté. C’est une déception très difficile à avaler, mais il faut relever la tête et ça passe par l’unité. Donc à nous de performer pour leur redonner le sourire. Mais à eux de continuer à miser sur nous. L’état d’esprit est là et je pense qu’ils se reconnaissent dans cet état d’esprit."