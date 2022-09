Nice: un changement de gardien en perspective contre Cologne

Ce jeudi (à 18h45, sur RMC Sport), l’OGC Nice disputera son premier match des phases de poules de la Ligue Europa Conférence contre Cologne à l’Allianz Riviera. Une rencontre à laquelle Marcin Bulka devrait prendre part. Selon les informations de RMC Sport, le portier polonais sera préféré à Kasper Schmeichel.

Voilà un des premiers choix forts de Lucien Favre. Vu comme une recrue de premier choix, l’expérimenté Kasper Schmeichel ne connaît pas la même réussite dans les cages de Nice qu’à Leicester où il a tant performé. Les conséquences de ses prestations en demi-teinte pourraient déjà se voir.

La veille du match de Ligue Europa Conférence contre Cologne (à 18h45), le coach niçois pourrait pousser le Danois sur le banc. Selon les informations de RMC Sport, l’entraineur niçois et son staff veulent récompenser Marcin Bulka pour ses bonnes performances de la saison passée. Des matchs ayant poussés les Sudistes à lever son option d’achat de 2M€ auprès du PSG. Le Polonais devait même être installé durablement dans les cages de Nice.

Une alternance "possible" selon Favre

Interrogé sur une possible alternance entre les deux hommes, Favre avait admis que "c’était possible." En plus de ses performances passées, Bulka est récompensé pour son professionnalisme, lui qui ne s’attendait pas vraiment à voir un concurrent comme Schmeichel débarquer: "La surprise était là évidemment mais c’est l’histoire du football, tout peut changer en une semaine", avait déclaré son agent Yvan Le Mée.

Ce dernier partageait même à L’Equipe, le désir de son poulain de jouer et pas par intermittences: "Il a envie de jouer dès cette année, on avait eu ces discussions il y a quelques semaines. Il va se retrouver à être numéro 2 à Nice, alors qu’il aurait pu le faire dans le même cadre au PSG si l’option n’avait pas été levée." Face aux Allemands en Coupe d’Europe, Bulka aura une vraie chance de montrer à son entraîneur qu’il est bien plus qu’un simple remplaçant.