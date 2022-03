OM: Défendu par sa direction, Sampaoli compte sur le "soutien" des supporters

C’est un Olympique de Marseille peu en confiance qui affrontera Bâle ce jeudi (à 21h) pour le 8e de finale d’Europa Conference League. Ciblé par de nombreuses critiques, Jorge Sampaoli a demandé du "soutien populaire", que ce soit dans les bons ou les mauvais moments.

Deux défaites et un match nul, voici le bilan de l’Olympique de Marseille sur les trois dernières rencontres de championnat. Des revers ayant conduit à la perte de la deuxième place, récupérée par l’OGC Nice. Auteurs de prestations décevantes, les Marseillais suscitent la colère de certains supporters.

C’est dans ce climat que les Phocéens disputeront le 8e de finale d’Europa Conference League contre Bâle, ce jeudi (à 21h). Souvent critiqué pour ses choix tactiques, Jorge Sampaoli a envoyé un message aux fans, en leur expliquant qu’ils doivent soutenir l’équipe dans les bons et mauvais moments: "Je ne fais pas attention à l’adhésion populaire. Je veux qu’ils m’aiment pour qu’on gagne. Pas qu’ils m’aiment uniquement car on a gagné. On doit être ensemble, unis."

Une formule inspirée par un homme apprécié à Marseille. Lorsqu’il était sélectionneur de l’Albiceleste (1998-2004), Marcelo Bielsa avait utilisé cette expression: "Ne m’aime pas parce que j’ai gagné. J’ai besoin que tu m’aimes pour qu’on gagne."

"C’est important d’être uni"

Le coach marseillais rappelle également le chemin parcouru depuis son arrivée en cours de saison l’année dernière. En parlant notamment du moment où certains supporters avaient montré leur colère au centre d’entraînement, en janvier 2021: "Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre (…) Quand je suis arrivé ici, on était 11es. Il ne faut pas l’oublier, et là on a été 2es pendant presque toute la saison."

À la veille de cette rencontre importante en Coupe d’Europe, l’ex-sélectionneur de l’Argentine a lancé un message d’unité aux fans, et compte bien mener ses hommes à la victoire: "C’est important d’être uni. Il faut faire en sorte que sur le terrain et dans les tribunes, tout le monde pense à ce qui est bon pour le club. Peu importe qui est sur le terrain et dans le onze de départ, il faut réussir à être uni. (...) Ce que l'on veut et ce dont on a besoin c'est vraiment de soutien et d'être poussé. Surtout les jeunes. L'équipe a connu beaucoup de changements avec des joueurs qui sont partis. On a tendance parfois à perdre un peu nos objectifs vers la fin et il faut vraiment réussi à inverser cela."

Un discours partagé par sa direction. Ce mardi, le président Pablo Longoria et des groupes de supporters se sont réunis au Stade Vélodrome, comme raconté par RMC Sport. A la suite de cette entrevue, le club a tenu à afficher une position officielle: "Hors de question de remettre en cause Jorge Sampaoli. Pablo Longoria tient un seul langage et veut de la stabilité. Nous sommes dans les temps pour atteindre notre objectif. Il faut que chacun garde la mesure des choses."

De son côté, l’ancien du FC Séville n'est pas contre rencontrer les fans: "Si les supporters veulent me voir, j’irai leur parler."