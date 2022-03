OM: l'entourage de Milik calme le jeu sur son avenir

En délicatesse avec le système mis en place par Jorge Sampaoli à l'OM, Arkadiusz Milik alterne entre le bon et le moins bon en Ligue 1. Alors que RMC Sport a évoqué ses potentielles envies de départ si le technicien argentin venait lui à rester, le clan de l'attaquant polonais a réagi pour rappeler son implication à Marseille.

L’avenir d’Arkadiusz Milik est un sujet sensible du côté de Marseille. Même si les relations sont parfois compliquées entre l’attaquant polonais et Jorge Sampaoli, l’entourage du joueur de 28 ans a tenu à réagir après que RMC Sport a publié ce lundi une information - sérieuse - expliquant que Milik ne s’imaginait pas poursuivre son aventure à l’OM si l’entraineur argentin était encore en poste la saison prochaine.

"A aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli, affirme l’un de ses représentants. Arek respecte son entraîneur et ses décisions."

>> Les dernières infos et rumeurs du mercato

"Milik est concentré sur sa saison"

Laissé sur le banc en Conference League lors du succès à Qarabag (3-0), Arkadiusz Milik s'est ensuite contenté d'une douzaine de minutes contre Troyes en L1. Titulaire ce dimanche lors du choc perdu contre Monaco (0-1) en clôture de la 27e journée de Ligue 1, l'attaquant polonais a regretté de ne pas enchaîner les matchs autant qu'il le voudrait avec l'OM pour "être meilleur".

"Hier (dimanche), il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance, a encore estimé l'un des représentants de Milik. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League."

Le message du buteur polonais est passé et il va, peut-être, rassurer les supporters marseillais. Le cas Milik, que Jorge Sampaoli a beaucoup de difficultés à intégrer dans son système et dans sa philosophie de jeu, n’en restera pas moins l’un des dossiers délicats de l’été à Marseille.