OM-Feyenoord: des incidents au Vélodrome, un moment de foule en tribune

Des incidents ont éclaté au Vélodrome en tribune latérale lors de la demi-finale retour d’Europa Conference League entre l'OM et le Feyenoord, ce jeudi soir. Des fumigènes ont été jetés, notamment sur des familles, ce qui a provoqué un mouvement de foule.

De nouveaux incidents impliquant les supporters ont eu lieu en marge de la demi-finale retour d’Europa Conference League entre l’OM et le Feyenoord, ce jeudi soir. Alors que les dernières heures ont été émaillées par des tensions entre les fans marseillais et néerlandais dans la Cité phocéenne, des heurts ont éclaté en tribune.

De nombreux supporters ont forcé les barrages du parvis Ganay, la grande tribune latérale du Vélodrome. Des fumigènes ont été jetés, notamment sur des familles, ce qui a provoqué un mouvement de foule. Selon plusieurs sources il s’agit d’abord de supporters néerlandais sans billets qui ont forcé le passage côte Ganay. Les policiers ont été obligés d'intervenir et de faire usage de lacrymos pour les repousser.

Le haut de la tribune plus pleuplé que prévu

Visuellement, il est très clair que le haut de la tribune est beaucoup plus peuplé que sa capacité initiale, les escaliers étant par exemple remplis. Pour rappel, des supporters du Virage Nord, fermé à cause des incidents contre le PAOK en quart de finale aller, avaient été autorisés à prendre place dans cette tribune. Ils ont vraisemblablement été plus que prévus.

Plus tôt dans la journée, des tensions ont éclaté aux abords du Vélodrome au moment où les supporters des deux camps sont arrivés au stade. Les fans marseillais et néerlandais étaient bien encadrés par la police, mais plusieurs projectiles ont été lancés. Des affrontements ont eu lieu, sans que les Marseillais et les Néerlandais ne soient directement en contact. Les forces de l’ordre ont notamment eu recours à l’usage du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Après cette intervention des CRS, les supporters ont fini par battre en retraite.