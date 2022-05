OM-Feyenoord: Mandanda "déçu pour les supporters qui méritaient la finale"

Le capitaine de l’OM, Steve Mandanda, a exprimé sa déception à chaud après l’élimination en demi-finale d’Europa Conference League face à Feyenoord, jeudi soir au Stade Vélodrome.

Semaine noire pour l’OM. Après avoir lourdement chuté face à l’Olympique Lyonnais (0-3) dimanche en Ligue 1, l’équipe de Jorge Sampaoli a dit adieu à la Coupe d’Europe aux portes de la finale. Battu 3-2 par Feyenoord en demi-finale aller d’Europa Conference League, les partenaires de Dimitri Payet, sorti prématurément sur blessure, n’ont pas réussi à percer le verrou néerlandais jeudi soir au Vélodrome (0-0).

"Après la déception, il faut enchaîner parce qu’il y a une deuxième place en championnat à assurer"

"C’est une énorme de déception, il y a de la tristesse aussi, a commenté à chaud Steve Mandanda au micro de M6. On avait envie d’aller au bout de cette compétition. Au match aller, on a été défaillant ce qui nous coûte la qualif'. On est tombé sur une bonne équipe qui a bien défendu et qui a bien joué. On n’a pas su emballer ce match. On est déçu pour nous, pour les supporters parce qu’ils méritaient d’aller en finale et de remporter un titre cette saison. Mais après la déception, il faut enchaîner parce qu’il y a une deuxième place en championnat à assurer. Et ça ne va pas être facile." Alors que Feyenoord tentera de remporter la première C4 de l’histoire face à l’AS Roma, l’OM, probablement sans Payet, devra se remettre la tête à l’endroit dimanche à Lorient.