OM-Feyenoord: sur quelle chaine et à quelle heure regarder la demi-finale retour de la Conference League

Battu à l’aller (3-2), l’OM reçoit le Feyenoord Rotterdam ce jeudi (21h) en demi-finale retour de la Conference League avec un but à remonter pour se hisser en finale.

Même sans le soutien du virage nord (fermé), le Vélodrome va bouillir, ce jeudi (21h) pour la demi-finale retour de la Conference League entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam. Les Marseillais devront remonter leur handicap une semaine après leur défaite aux Pays-Bas (3-2) au terme d’un match emballant et un peu décousu.

L’OM vise une qualification pour la sixième finale européenne de son histoire après celles en Ligue des champions (1991 et 1993, année du sacre marseillais) et les trois en Ligue Europa (1999, 2004 et 2018). Jorge Sampaoli pourra compter sur un groupe quasiment au complet pour ce rendez-vous crucial. A l’exception des absents de longue date (Balerdi, De La Fuente, Gonzalez), tout le monde est sur pied. Arkadiusz Milik, qui a manqué de nombreuses occasions dimanche face à Lyon, devrait être aligné en pointe alors que Steve Mandanda devrait être reconduit dans le but comme au match aller.

Les joueurs marseillais seront donc privés du soutien du virage nord, fermé par l’UEFA après les incidents lors du quart de finale aller face au PAOK Salonique. Le club avait alors demandé la permission d’inviter 6.500 enfants à l’UEFA mais cette idée a été repoussée pour des raisons de sécurité.

Au moins 3.200 supporters néerlandais sont attendus au Vélodrome et font l’objet d’un dispositif très encadré. Cela n’a pas empêché des affrontements d’éclater dans les rues de la cité phocéenne mercredi. La Préfecture de police a annoncé l’interpellation de 20 personnes, la plupart étant des supporters marseillais.