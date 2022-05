OM-Feyenoord: "On ne pourra pas chercher d'excuses", le rappel à l'ordre de Milik

Interrogé sur la série de deux défaites à l'OM dont le lourd revers contre Lyon dimanche, Arkadiusz Milik relativise un peu. Mais pour lui, les Marseillais ne doivent pas se "chercher d'excuses". Un petit rappel à l'ordre avant le match retour contre Feyenoord à domicile jeudi.

"On a tout pour gagner demain." Présent en conférence de presse avant le match retour contre Feyenoord en demi-finale de Ligue Europa Conference jeudi, Arkadiusz Milik a fait savoir que l'OM n'aurait aucune excuse en cas d'échec contre les Néerlandais.

"On est prêts mentalement et physiquement"

"Demain c'est un gros match pour nous", statue l'attaquant polonais avant de prévenir: "On ne pourra pas chercher d'excuses. On est en fin de saison, il ne reste plus beaucoup de matches à jouer. On ne devrait pas trouver d'excuses sur pourquoi on a perdu les derniers matchs, des excuses du genre "on n'est pas en forme", non, non, on a perdu, c'est le football, on avance et on essaie d'apprendre de nos erreurs. On est prêts mentalement et physiquement. On a tout pour gagner demain."

Et Arkadiusz Milik le rappelle: "Notre objectif c'est de joueur la Ligue des champions la saison prochaine, et cette finale de Ligue Europa Conference." Et il assure que les deux défaites consécutives vécues par l'OM au cours de ces deux derniers matchs, dont le lourd 3-0 face à Lyon dimanche, n'ont pas entâché le moral des troupes. "Nous sommes des êtres humains, ce sont des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu", plaide-t-il.

"L'histoire commence maintenant"

Sur un plan plus personnel, l'attaquant polonais espère retrouver son mojo. "Le plus important pour moi, quand je rate des occasions, c'est de pouvoir enchaîner pour marquer et d'avoir une approche mentale positive, lance le buteur qui aimerait donc bien engranger un peu de confiance après son match raté contre l'OL. Il faut toujours avancer, je n'ai pas de doutes sur mes qualités. Je me concentre sur le fait de faire de mon mieux. On va tout faire pour aller à cette finale. J'ai confiance pour l'équipe et pour moi-même."

Une déclaration qui fait écho à celle de son coach qui répondra dans la foulée: "L'histoire commence maintenant, rappelle Jorge Sampaoli. Penser que l'histoire peut provoquer une sorte d'éléments à prendre en compte... peut-être, oui, mais plus personne ne se souvient de ce qu'il s'est passé hier. L'être humain pense au présent. C'est maintenant, c'est demain."