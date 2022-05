OM-Feyenoord: la compo probable de Marseille, avec Milik

Jorge Sampaoli devrait sensiblement reconduire le même onze que lors du match aller à Rotterdam pour tenter de renverser le Feyenoord, ce jeudi soir en demi-finale retour d’Europa Conference League (21h). Sur le banc au coup d’envoi lors de la première manche, Milik devrait cependant débuter.

Jorge Sampaoli va très certainement opter pour la continuité. A priori, le technicien argentin devrait opérer peu de changements par rapport au match aller dans sa composition d'équipe pour affronter le Feyenoord, ce jeudi soir en demi-finale retour d’Europa Conference League. Lors de la première manche, les Néerlandais l'avaient emporté 3-2.

>> Toutes les infos avant OM-Feyenoord

Sauf surprise, Milik devrait débuter. Un doute subsiste entre Dieng, qui pourrait apporter de la vitesse comme à l’aller, et Harit, dont la capacité à provoquer et à combiner avec les autres attaquants pourrait être précieuse. Lors de la première manche, Milik et Ünder avaient été mis sur le banc au coup d’envoi. Sampaoli souhaitait en effet exploiter la profondeur et avait plutôt misé sur Dieng et Bakambu pour profiter des espaces laissés par la défense néerlandaise.

Mandanda devrait enchaîner dans les buts

Comme depuis l’entrée en lice de l’OM dans cette Europa Conference League, Mandanda devrait quant à lui enchaîner dans les buts. Mercredi, en conférence de presse, Sampaoli a d’ailleurs abordé la question de la concurrence entre le Français et Pau Lopez.

"Je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens qui ont très bien joué à chaque fois qu'ils ont eu à la faire, je dirais que ça ne les gêne pas. Je n'ai pas l'impression que ça les dérange. Je l’assumerais si je me rendais compte que c'était une mauvaise décision, je n'ai aucun problème à assumer des erreurs. Mais je crois en l'occurrence que les deux ont fort bien répondu tout au long de la saison", a estimé le technicien argentin.

La compo probable de l'OM:

Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi Kamara, Gerson - Dieng (ou Harit), Milik, Payet