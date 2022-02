OM: impérial contre Qarabag, Mandanda a rappelé qu'il ne fallait pas l'enterrer

Titularisé pour la première fois depuis début janvier par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a répondu présent jeudi soir contre Qarabag (3-1) en barrage aller de l'Europa Conference League. Le remplaçant de Pau Lopez a prouvé qu'il ne fallait pas l'enterrer.

S'entraîner dur toute la semaine mais prendre place sur le banc quoi qu'il arrive ou presque. C'est devenu le quotidien de Steve Mandanda. Loin de l'alternance un temps évoquée par Jorge Sampaoli, "Il Fenomeno" vit une saison galère sur un plan personnel. Avec seulement huit petits matchs disputés en six mois. Une situation forcément dure à accepter pour le portier de 36 ans, véritable légende de l'OM, qui n'avait jamais connu ça au cours de sa longue aventure marseillaise, débutée en 2007 et seulement interrompue par son bref passage à Crystal Palace en 2016-2017. Mais baisser les bras ne lui ressemble pas. Relancé jeudi soir contre Qarabag (3-1), en barrage aller de la nouvelle Europa Conference League, Mandanda a sorti un match de patron.

Dans un Vélodrome qui l'a chaudement applaudi au moment de l'annonce des équipes, il a rappelé qu'il était loin d'être cramé avec plusieurs arrêts de grande classe. De retour dans le onze de départ pour la première fois depuis le 2 janvier (3-0 contre Chauvigny en Coupe de France), il a répondu présent d'entrée en signant une parade du pied dans un angle ferme (8e). Il a fallu ensuite une double intervention déterminante (64e, 65e) pour éviter de relancer le vice-champion d’Azerbaïdjan. La chance était aussi avec lui lorsqu'il a été sauvé par son poteau (50e). Lâché par sa défense, il n'a cédé qu'une seule fois, à la 85e, sur un tir à bout portant du Brésilien Kady.

Un professionnel exemplaire

Pas de quoi faire baisser la note de l'ancien Havrais, toujours aussi autoritaire dans sa cage, imposant sur tous les coups de pied arrêtés et plutôt à l'aise à la relance. De quoi redistribuer les cartes? Pas sûr... Pour Sampaoli, la hiérarchie est aujourd'hui assez claire : Pau Lopez est le numéro 1 et Mandanda doit se tenir prêt à jouer les doublures de temps en temps, même si l'Argentin ne le dira jamais franchement.

Mais cette Europa Conference League pourrait être pour lui une respiration bienvenue jusqu'à la fin de saison. "C'est une tranquillité de savoir qu'on peut compter sur tout le monde. On va avoir un calendrier chargé qui arrive", a d'ailleurs prévenu Sampaoli après la victoire jeudi. Frustré de ne pas pouvoir apporter plus à son équipe mais pas du genre à se plaindre publiquement ou à revendiquer un statut, Mandanda reste un parfait soldat.

Son professionnalisme est exemplaire et Sampaoli connaît son importance au sein du groupe phocéen. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas emballé à l'idée de le voir partir cet hiver. Mandanda a pourtant eu des sollicitations. Déçu par les performances de Paul Nardi et en quête d'un patron pour réussir l'opération maintien du FC Lorient, Christophe Pélissier avait fait du champion du monde 1998 sa priorité lors du dernier mercato. Joueur le plus capé de l'OM (601 matchs), Mandanda est finalement resté à Marseille, sa ville, sa maison, où il est encore sous contrat jusqu'en 2024. Bien sûr, la question de son avenir se posera à nouveau cet été. En attendant, il n'affiche aucun état d'âme et fait de son mieux pour accompagner la progression de Pau Lopez.

Encensé par Payet, Kamara et Lirola

"Le problème, il est pour l’entraîneur, qui doit faire un choix, expliquait l'Espagnol en novembre dans un entretien à RMC Sport. Moi, je vois le bon côté des choses : il faut être à fond tous les jours, ne jamais se relâcher. Si tu sais que tu es un titulaire indiscutable, tu peux avoir tendance à croire que c’est acquis, donc moins faire les efforts, car tu sais que tu vas jouer. Avoir Steve à mes côtés, ça me booste, ça m’oblige à être au maximum de mes performances. Ne serait-ce que par respect, car l’entraîneur te fait confiance et parie sur toi alors qu’il y a un gardien du standing de Mandanda dans l’effectif." Un gardien qui peut compter sur le soutien de ses partenaires. Après la victoire contre Qarabag, Dimitri Payet l'a rappelé au micro de Canal+ : "On ne doute plus de Steve, ce n'est plus d'actualité. Steve, comme à chaque fois depuis le début de la saison, a rendu un match très propre avec des arrêts décisifs."

Même discours du côté de Pol Lirola en conférence de presse : "Je ne suis pas surpris par son match parce que je le vois tous les jours à l'entraînement, c'est un grand professionnel, une légende du club. Je suis très content pour lui, pour son match." "On connaît tous Steve, on sait très bien que c'est un grand gardien. Il compte beaucoup pour nous. Il est super fort quand il joue", a également souligné Boubacar Kamara sur W9. Mandanda, lui, a préféré comme d'habitude faire passer le collectif avant son cas personnel : "Ce n'est pas notre meilleur match mais c'était important de le gagner, a-t-il réagi. J'ai fait mon rôle du mieux que je pouvais. Je suis content individuellement et collectivement. Mais le match retour sera difficile." Ce sera dès jeudi prochain en Azerbaïdjan. Peut-être une nouvelle chance pour lui de se montrer.