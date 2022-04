OM-PAOK: plusieurs interpellations après les incidents entre supporters près du Vélodrome

Selon nos informations, le premier bilan de la préfecture faisait état de quatre interpellations ce jeudi soir après les incidents entre supporters de l’OM et du PAOK Salonique, en marge du quart de finale aller d’Europa Conference League.

Le premier bilan est tombé après les incidents en marge du quart de finale aller d’Europa Conference League entre l’OM et le Paok Salonique. Ce jeudi soir, selon nos informations, quatre personnes ont été interpellées aux abords du stade Vélodrome: trois Marseillais pour violences à personne dépositaire de l'autorité publique et un Grec pour tentative d'introduction de fumigène. Il n'y a pas eu pour le moment d'incidents dans le stade.

>> OM-PAOK Salonique en direct

Selon la préfecture de police, il n’y a pas non plus eu d’affrontement véritable entre les deux camps. Ultras grecs et Ultras marseillais se sont un peu "cherchés" aux abords du stade mais les forces de sécurité, avec parfois l’usage de gaz lacrymogènes, ont permis d’éviter une situation plus grave.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

Débordements près du Vélodrome

En fin d’après-midi, des débordements ont eu lieu aux abords du stade Vélodrome, que les supporters ont rejoint après des heurts dans le quartier de la Joliette. Selon BFM Marseille, les supporters grecs ont été repoussés jusqu’au rond-point du Prado.

Des supporters marseillais se sont rassemblés pour tenter d’en découdre avec les supporters grecs. Mais les CRS présents aux abords du stade ont réussi à les maintenir à distance. Aux alentours de 18h30, les supporters du PAOK ont pris place dans le Vélodrome.