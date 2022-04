OM-PAOK: Marseille réalise une première en Europe pour un club français depuis 2010

Grâce à son succès contre le PAOK Salonique ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League (2-1), l’OM en est désormais à six victoires consécutives en Coupe d’Europe. Du jamais-vu pour un club français depuis Bordeaux lors de la saison 2009-2010.

Évidemment, la performance est réalisée en grande partie dans une Coupe d’Europe qui n’existait pas il y a encore quelques mois. Mais elle mérite tout de même d’être soulignée. Grâce à son succès ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa Conference League contre le PAOK Salonique, notamment grâce à un but fabuleux de Dimitri Payet, l’OM est sur une série de six victoires consécutives en Coupe d’Europe, une grande première pour un club français depuis Bordeaux lors de la saison 2009-2010.

Victorieux du Lokomotiv Moscou lors de la dernière journée de Ligue Europa, des deux matchs de leurs confrontations d’Europa Conference League contre Qarabag (barrages) puis face au FC Bâle (8e de finale) et donc de ce quart de finale aller, les hommes de Jorge Sampaoli sont sur une très belle série, qui contraste avec le triste record des 13 défaites consécutives en Ligue des champions détenu depuis la saison 2020-2021.

Le parcours exceptionnel de Bordeaux

Lors de la saison 2009-2010, les Girondins de Bordeaux, entraînés par Laurent Blanc, ont réalisé une campagne de Ligue des champions exepttionnelle. A l’époque, les coéquipiers de Marouane Chamakh et de Yoann Gourcuff avaient gagné tous leurs matchs entre la deuxième journée de la phase de groupes (qui comprenait notamment la Juventus Turin et le Bayern Munich) et le quart de finale aller contre l’OL. Finalement, le parcours des Girondins s’était arrêté aux portes du dernier carré, malgré une victoire au match retour contre les Lyonnais à Chaban-Delmas.