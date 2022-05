Trophées UNFP: Payet appelle à "nettoyer les tribunes" pour davantage de sécurité

Cible de projectiles à plusieurs reprises cette saison, Dimitri Payet a lancé un appel ferme pour davantage de sécurité dans les stades, dimanche à l’occasion des Trophées UNFP.

La belle saison de Dimitri Payet avec l’OM a été récompensée par une place dans l’équipe-type de Ligue 1 en 2021-2022, dimanche lors des Trophées UNFP. A l’occasion de son discours de remerciements sur scène, l’international français avait un message à faire passer auprès des instances pour garantir plus de sécurité dans les stades. Il est bien placé pour commenter le sujet après avoir été la cible de jets de projectiles à plusieurs reprises cette saison.

"Un combat pour nettoyer nos tribunes"

"Je me suis répété plein de fois, a-t-il commencé. On a vu des choses dans notre championnat – peut-être le meilleur de ces vingt dernières années – qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants pouvons et devons un combat pour nettoyer nos tribunes pour faire en sorte que le football soit une fête que tout le monde soit en sécurité."

De nombreux débordements ont émaillé des rencontres du championnat cette saison. Deux matchs ont même été arrêtés en raison de bouteilles lancées sur Payet. Ce fut le cas de Nice-OM, le 33 août 2021, lorsque des supporters niçois avaient pris à pari le joueur marseillais qui leur avait renvoyé une bouteille qui l’avait touché dans le dos. Le match avait été arrêté à la 75e minute avant d’être rejoué, Nice avait écopé d’un point ferme de pénalité et Payet d’un match avec sursis, que ce dernier avait très mal vécu.

Les choses s’étaient répétés lors d’OL-OM. Le match avait pris fin dès la quatrième minute de jeu après le jet d’une bouteille d’eau dans le visage de l’ancien Nantais, Lillois et Stéphanois. Le match avait été rejoué à huis clos et l’OL avait aussi écopé du retrait d’un point.