OM: "Une défaite collective", Sampaoli toujours énervé malgré la victoire contre Qarabag

Réaliste à défaut d'être séduisant, l'OM a fait un pas important vers les huitièmes de finale de l'Europa Conference League en dominant Qarabag (3-1) jeudi soir. Mais Jorge Sampaoli n'a pas du tout apprécié la prestation collective de son équipe. Il l'a redit ce vendredi.

A froid, son avis n'a pas changé. Au lendemain de la victoire marseillaise contre Qarabag (3-1) en barrage aller de la nouvelle Europa Conference League, Jorge Sampaoli s'est de nouveau montré très critique envers son équipe. Il n'a pas aimé le contenu proposé par ses joueurs face au vice-champion d’Azerbaïdjan et attend une réaction dès dimanche contre Clermont (20h45) en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

>> Le meilleur des Coupes d'Europe est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

"En tant qu'entraîneur on aimerait pouvoir profiter d'autres matchs que celui-ci. C'est avec ce genre de match qu'on commence à s'inquiéter. On a eu peu de matchs cette saison au cours desquels on n'a pas su maîtriser ou contrôler le match, comme contre Lille ou la deuxième période contre Lyon. On pense que ce match contre Qarabag en fait partie. Ce match montre une défaite collective car on a été dépassés par l'adversaire. Il faut faire attention. On a gagné grâce à quelques individualités mais pas grâce à notre jeu. Si on n'a pas de jeu ou de connexions, on peut avoir ce genre de problème. On souffre beaucoup trop dans ce genre de match", a souligné le technicien argentin.

Une prestation très poussive

Il s'était déjà montré agacé juste après la rencontre en conférence de presse. "Ça a été compliqué. En première période on n'a pas bien joué et en deuxième on n'a pas joué du tout. C'est un match où nous avons été dominés collectivement. Je n'ai pas été surpris, on connaissait assez bien cette équipe. Elle a des joueurs internationaux, un très bon jeu collectif. On le savait et ce soir on a été dépassés. Sans notre efficacité, le résultat aurait été différent. Il y a de la tristesse pour le but encaissé mais Qarabag a mérité de le marquer", avait-il expliqué. Car s'ils se sont rapprochés des huitièmes de finale de l'Europa Conference League, avant le match retour prévu jeudi prochain à Bakou, les coéquipiers de Boubacar Kamara ont été malmenés par une équipe de Qarabag sans complexe.

Le doublé d'Arkadiusz Milik et le but tardif de Dimitri Payet ne doivent pas faire oublier que l'OM n'a pas proposé grand-chose dans le jeu, entre tâtonnements tactiques et incapacité à emballer la rencontre. Il y aurait même pu avoir une mauvaise surprise au Vélodrome sans un grand Steve Mandanda, pour une fois préféré à Pau Lopez. Le message de Sampaoli est donc clair : Marseille devra montrer autre chose contre Clermont ce week-end.