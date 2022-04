PAOK-OM: la compo probable de Marseille, avec Mandanda et Harit

Selon nos informations, Jorge Sampaoli pourrait notamment titulariser Amine Harit aux côtés de Cengiz Ünder et de Dimitri Payet en attaque ce jeudi soir en quart de finale retour d’Europa Conference League. Steve Mandanda devrait également enchaîner un troisième match dans le onze.

Quel onze pour l’OM ce jeudi soir en quart de finale retour d’Europa Conference League (21h) ? Alors que Marseille, vainqueur 2-1 à l’aller, va devoir aller chercher une qualification dans le dernier carré de la C4 dans l’ambiance bouillante du PAOK Salonique, Jorge Sampaoli fait face à plusieurs absences notables.

>> Toutes les infos avant OM-PAOK

Sans Arek Milik, toujours pas remis de sa blessure contractée en sélection avec la Pologne, ni Gerson, Boubacar Kamara et Bamba Dieng, tous les trois suspendus pour ce match retour à Thessalonique, le coach argentin et son staff sont contraints de se creuser la tête. Selon nos informations, Amine Harit devrait être titulaire en attaque aux côtés de Cengiz Ünder et de Dimitri Payet. L’ancien Nantais, en feu contre Montpellier dimanche en Ligue 1 (2-0), prendrait la place de Cédric Bakambu, titulaire lors de la première manche.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa Conference League

Mandanda devrait enchaîner

En l’absence de Gerson buteur à l’aller, c’est Valentin Rongier qui pourrait figurer dans le onze de Sampaoli afin d’épauler l’inusable Mattéo Guendouzi et Pape Gueye. En défense, Luan Peres serait préféré à Sead Kolasinac, aligné d’entrée au Vélodrome à l’aller.

Ce match retour contre le PAOK Salonique devrait également marquer la troisième titularisation de suite de Steve Mandanda. "C'est toujours un plaisir d'être sur le terrain et d'enchaîner, je prends ce qu'on me donne avec énormément de plaisir", a confié le gardien de 37 ans ce mercredi en conférence de presse.

La compo probable de l’OM contre le PAOK (en 4-3-3)

Mandanda - Lirola, Saliba Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Gueye, Rongier - Ünder, Payet, Harit