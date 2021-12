Tottenham: "Nous méritons de jouer contre Rennes", insiste Conte

Antonio Conte ne digère pas la décision de l’UEFA d’annuler la rencontre entre Tottenham et Rennes la semaine passée en Conference League. Un choix qui a enterré les espoirs européens des Spurs. Au grand damne de leur coach italien, très frustré par la situation.

Il a beaucoup de mal à l’avaler et il ne s’en cache pas. Une semaine après l’annulation du match entre Tottenham et Rennes, Antonio Conte est toujours en colère. En rayant du calendrier cette rencontre de Conference League, en raison des nombreux cas de Covid-19 détectés chez les Spurs, l’UEFA a mis un terme à leurs espoirs européens. En cas de succès face aux Rennais, le club londonien pouvait décrocher sa qualification pour la suite de la compétition. Mais l’occasion lui a été enlevée. De quoi agacer sérieusement son coach italien.

"Nous voulons jouer contre Rennes. Tottenham mérite de jouer ce dernier match de groupe, a déclaré Conte mercredi devant la presse. Nous méritons de pouvoir disputer cette rencontre, d’avoir notre chance et d’essayer de nous qualifier (…) Nous n’avons pas trouvé la bonne solution entre l’UEFA et la Premier League. Pourquoi Tottenham doit en payer le prix? Pourquoi? Je trouve ça injuste. Nous devons payer le prix d’une situation dont nous ne sommes pas responsables. Si nous avions fait quelque chose de mal, nous aurions accepté une sanction. Mais là, c’est très difficile pour le club, les joueurs, moi et mon staff. C’est difficile de comprendre ce qu’il se passe."

Le choc face à Liverpool également reporté?

Après le report de son déplacement à Brighton, le week-end dernier en Premier League, Tottenham a également appris celui de son match à Leicester, prévu ce jeudi à 20h30. Reste à savoir si le choc face à Liverpool, programmé dimanche à Londres, sera maintenu, à l’heure où les Spurs comptent neuf cas de Covid-19 au sein de leur effectif. En attendant, le club londonien se retrouve 7e du classement, avec trois matchs en moins que ses concurrents (son match à Burnley avait également été reporté le 28 novembre).