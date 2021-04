Ligue Europa: Arsenal écrase le Slavia et retrouvera le Villarreal d’Emery en demi-finale

Grâce à une première période de haute volée et trois buts en six minutes au retour, Arsenal a éliminé le Slavia Prague (0-4), en quart de finale de Ligue Europa. Les Gunners retrouveront Villarreal et leur ancien entraîneur, Unai Emery, en demi-finale.

Il a suffi de six minutes pour qu’Arsenal plie son quart de finale retour face au Slavia Prague (0-4) et composte son ticket pour les demi-finales de Ligue Europa. Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette sur pénalty et Bukayo Saka ont successivement trouvé le chemin des filets, entre la 18e et la 24e minute, bien accompagnés par un Emile Smith Rowe très actif en meneur de de jeu.

Dans le dernier quart d’heure, Alexandre Lacazette a inscrit un second but personnel, faisant oublier ses loupés de la semaine dernière, lors du match nul concédé à domicile dans le temps additionnel par Arsenal (1-1).

Face au Villarreal d'Emery en demi-finale

Malgré les absences d’Aubameyang, Tierney, Odegaard et David Luiz, Arsenal rejoint donc le dernier carré de la Ligue Europa pour la troisième fois en quatre ans. Battus par l’Atlético en demi-finale en 2018, puis par Chelsea en finale en 2019, les Gunners comptent cette fois sur une victoire finale pour disputer une coupe d’Europe l’année prochaine.

En demi-finale, Arsenal retrouvera son ancien entraîneur, Unai Emery, aujourd’hui à la tête de Villarreal, vainqueur face au Dinamo Zagreb ce jeudi (2-1) après avoir déjà gagné à l'aller (1-0). Un spécialiste de la Ligue Europa, puisque le coach espagnol a remporté la compétition à trois reprises avec le FC Séville.