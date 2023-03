Arsenal-Sporting: le public arrosé par d'énormes fuites d’eau en plein match

De grosses fuites d’eau se sont abattues sur les spectateurs depuis la toiture de l’Emirates Stadium, jeudi lors du 8e de finale retour de la Ligue Europa entre Arsenal et le Sporting (1-1, 3 tab à 5).

Les spectateurs d’Arsenal se sont doublement fait doucher, jeudi. Par l’élimination de leur équipe déjà mais aussi littéralement puisque la toiture de l’Emirates Stadium n’a pas résisté à la pluie qui s’est abattue sur Londres pendant le 8e de finale retour de la Ligue Europa contre le Sporting Portugal (1-1, 3 t.a.b. 5). Des fans ont publié des vidéos de véritables cascades s’abattant sur les personnes assises en contrebas, alors que les deux équipes étaient opposées depuis environ 80 minutes.

Les spectateurs contraints de se déplacer

Cela s’est produit à deux endroits dans le stade: dans les tribunes East Stand et Clock End. Les spectateurs mouillés ont alors quitté leurs sièges quand d’autres ont préféré avoir recours à leur capuche. Une péripétie de plus au cours d’une soirée pénible pour les Gunners. Après le nul à l’aller (2-2), Granit Xhaka avait ouvert le score (19e) avant l’égalisation somptueuse de Pedro Goncalves (62e). Le Sporting a finalement créé la surprise en s’imposant aux tirs au but.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

"Nous voulions vraiment passer, nous battre dans la compétition et aller au bout, a regretté Mikel Arteta, manager d’Arsenal. Aujourd'hui, nous avons essayé et cela n'a pas suffi. Nous n'avons pas trouvé notre rythme et notre fluidité, nous étions en retard, nous avons donné le ballon de très nombreuses fois. On a trouvé notre rythme dans les 20 dernières minutes mais on n'a pas marqué. Nous avons montré une énergie et une mentalité incroyables, mais nous n'avons pas gagné. Les tirs au but sont une loterie."

Arsenal va désormais se concentrer exclusivement sur la quête de son premier titre depuis 2004 en Premier League, même si Arteta ne voit pas cette élimination européenne comme un avantage. "Je ne le vois pas aujourd'hui de cette façon, a-t-il déclaré. On voulait passer et on a tout mis dedans. Notre effort a été incroyable, nous le voulions vraiment mais aujourd'hui, cela ne s'est pas produit. Nous devons nous regarder. Les choses que nous pourrions faire mieux. On ne peut pas compter sur les tirs au but pour gagner une compétition. Maintenant, nous n'avons que 11 matchs et un objectif. Toute la clarté et toute l'énergie. Nous avons une finale contre Crystal Palace et nous devons récupérer notre énergie, jouer mieux qu'aujourd'hui."