Barça: Dembélé bien présent dans la liste pour la Ligue Europa, pas Dani Alves

Malgré son conflit avec la direction du Barça par rapport à son contrat qui expire au terme de la saison, Ousmane Dembélé figure bien dans la liste enregistrée par le club pour la phase finale de la Ligue Europa. Ce n'est pas le cas de Daniel Alves, sacrifié car seulement trois des quatres recrues pouvaient être ajoutées à l'équipe.

C'est peut-être le signe qu'il ne sera pas écarté jusqu'à la fin de la saison. Menacé d'être écarté du groupe d'ici la fin de son contrat en juin, Ousmane Dembélé figure malgré tout dans la liste soumise à l'UEFA par le FC Barcelone pour la phase finale de la Ligue Europa. L'effectif a été dévoilé mercredi soir.

Le champion du monde français était déjà enregistré lors de la première partie de saison en Ligue des champions. La situation n'a donc, sur le papier, pas bougé d'un pouce pour lui. En réalité, nonobstant cette inscription confirmée, Xavi pourrait tout à fait décider de ne pas convoquer le joueur lors des matchs à venir. Selon les informations rapportées mardi par la presse locale, l'entraîneur catalan se donnait quatre jours pour prendre une décision sur l'avenir de l'ailier pour la seconde partie de saison.

Dani Alves sacrifié

Outre le cas Dembélé, cette liste délivre une autre information de taille: l'absence de Daniel Alves. Revenu à 38 ans comme un bon samaritain, en acceptant un salaire très bas, le latéral droit brésilien a fait les frais du dilemme posé par le règlement UEFA. Car entre la liste du début de saison et celle de février, seulement trois nouveaux joueurs peuvent être inscrits (qu'importe si des noms auparavant inscrits sont retirés). Or, avec Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le Barça a recruté quatre joueurs au total lors du mercato hivernal. Pour le flanc droit de la défense, Xavi et son staff devront donc se contenter notamment de Sergiño Dest et Sergi Roberto.

Éliminé de la Ligue des champions en terminant 3e de sa poule, le FC Barcelone a été reversé en barrages de la phase finale de la Ligue Europa. Le tirage au sort lui a réservé le SSC Napoli, avec un match aller prévu le 17 février à 18h45 au Camp Nou. Le match retour est programmé au 24 février, à 21h au stade Diego-Armando-Maradona.