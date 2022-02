Barça: Laporta n'exclut pas une rupture de contrat de Dembélé, qui reste "meilleur que Mbappé"

Le président du Barça Joan Laporta a fait le point sur la situation très ombragée du Français Ousmane Dembélé, en très mauvaise posture depuis qu'il a rejeté l'offre de prolongation du club catalan.

Ousmane Dembélé a toutes les raisons de s’inquiéter pour son avenir. Lors d’une conférence de presse de présentation de l’ailier Adama Traoré, formé au Barça, le patron du club catalan Joan Laporta a profité de l’occasion pour faire passer quelques messages à destination du champion du monde français, dont l’avenir est plus que jamais incertain depuis qu’il a refusé de prolonger son contrat qui se termine au mois de juin.

S’il a affirmé sur Instagram ne pas avoir pour habitude de céder aux chantages, Dembélé est peut-être tombé sur plus fort que lui. Depuis le départ de Lionel Messi, et l’arrivée aux commandes de l’équipe de Xavi, idole respectée d’un âge d’or du club pas si lointain, la position du club se veut plus ferme sur certains dossiers. Ainsi, en dépit du contrat qui le lie au club jusqu’au mois de juin, Ousmane Dembélé pourrait ne plus réapparaître de la saison avec le maillot du Barça sur les épaules.

Le Barça a retiré son offre le 20 décembre

"C'est l'entraîneur qui décide, a expliqué Joan Laporta mercredi. Oui je pense qu'il travaille pour la saison actuelle mais aussi pour la suivante. Et c'est plus difficile, pour un joueur qui ne sera pas là la saison prochaine, de jouer, parce que nous sommes en train de reconstruire l'équipe. Il n'a pas voulu prolonger et c'est un problème qui sera, je l'espère, résolu dans notre intérêt, sans que le club soit lésé. Il a un contrat et s'il est disponible, l'entraîneur décidera. Mais le coach connaît les circonstances. Il est également surpris que le joueur n'ait pas accepté de prolonger. Nous n'avons pas compris la position du joueur."

S’il respecte la décision de Dembélé, qui a rejeté une offre de prolongation et une proposition de sortie lors du mercato hivernal, Joan Laporta ne l’accepte pas pour autant, car de son point de vue elle est "difficile à comprendre".

Plus fort que Mbappé

"Il n'y a plus de proposition (de prolongation) depuis le 20 décembre, a expliqué Laporta. Il aurait fallu qu'ils se mettent autour de la table pour en avoir une autre mais ça n'a pas été le cas. C'était une très bonne offre, le joueur lui même l'a dit. Ils ont essayé de négocier une autre proposition mais avec les offres ailleurs, c'était inatteignable. Nous avons cherché une solution pour les six prochains mois, pour qu'il joue dans un autre club mais il n'a pas voulu."

Dans un secteur offensif que le Barça a considérablement remplumé cet hiver, l’avenir de Dembélé s’est assombri. D'autant plus que Laporta n'exclut pas une rupture du contrat du Français avant son terme, prévu au mois de juin: "Nous étudierons toutes les options et j'espère pouvoir choisir la meilleure pour les intérêts du club", a-t-il prévenu. Paradoxalement, outre ce litige qui oppose les deux hommes, Laporta tient toujours le footballeur en haute estime: "Je continue de penser que Dembélé est meilleur que Mbappé. Le meilleur Dembélé, avec le talent qu'il a, fait partie des meilleurs du monde."