Barça-Francfort: le grand retour de Trapp au Camp Nou, cinq ans après la remontada

Kevin Trapp va retrouver le Camp Nou, ce jeudi lors du quart de finale retour de la Ligue Europa entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort (21h) cinq ans après le cauchemar de la remontada face au PSG.

Kevin Trapp (31 ans) va combattre ses vieux démons, ce jeudi en quart de finale retour de la Ligue Europa entre le FC Barcelone et l’Eintracht Francfort. Le gardien retrouve le Camp Nou, symbole du pire souvenir de sa carrière. C’est ici, le 8 mars 2017, qu’il avait pris l’eau avec le PSG lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions. Large vainqueur à l’aller, Paris avait sombré et subi une terrible remontada (6-1), toujours gravée dans sa mémoire. Il aimerait bien l’oublier mais la tâche semble impossible.

"Tout le monde me raconte la même chose"

"A Paris, j'ai passé trois années merveilleuses (2015-2018), a récemment rappelé le gardien allemand. Il n'y a qu'un match dont j'essaie de ne pas me souvenir, celui du Camp Nou avec le PSG. Le problème, c'est que tout le monde me raconte la même chose. J'essaie d'oublier depuis plusieurs années, mais je m'en souviens toujours." Il a brièvement évoqué le sujet mercredi en conférence de presse, préférant se tourner vers ce qui l’attend ce jeudi soir plutôt que ressasser le passé. "Ce qui s'est passé il y a cinq ans est passé, a-t-il lancé. C'est un défi de jouer ici. On va souffrir, mais je pense qu'on peut gagner."

Il croisera la route de quelques-uns de ses bourreaux toujours présents au Barça comme son compatriote Marc-André ter Stegen, mais aussi Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba ou Samuel Umtiti. Mais les choses ont bien changé depuis: la compétition, l’état du Barça en convalescence et le maillot de Trapp.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Le gardien a quitté Paris en 2018 pour retrouver Francfort, son ancien club, d’abord sous la forme d’un prêt puis définitivement en 2019. "Barcelone sait qu'il ne faut pas nous sous-estimer, a-t-il prévenu en conférence de presse. Pas seulement depuis la semaine dernière, mais parce que nous avons prouvé à plusieurs reprises dans le passé que nous pouvions tenir tête à de grandes équipes à l'extérieur." Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité au match aller (1-1) à l’issue d’une rencontre plutôt dominée par les Allemands. Un exploit au Camp Nou participerait à évacuer un peu le traumatisme de l’international allemand (6 sélections).