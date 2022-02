Barça-Naples: le but du Napoli qui a surpris Barcelone

Eliminé de la Ligue des champions, le Barça tente de sauver sa saison européenne en brillant en Ligue Europa. Mais le barrage aller face à Naples a mal débuté ce jeudi avec l’ouverture du score des Italiens.

Le Barça tente de se consoler avec la Ligue Europa. Sorti sans ménagement de la Ligue des champions, le FC Barcelone espère encore un printemps européen. En C3 cette fois. Mais le tirage au sort lui a réservé un barrage corsé, avec une double confrontation face à Naples. Un match aux airs de Ligue des champions. Avec un même déroulé cette saison pour le moment.

Le gros loupé de Ferran Torres

A la 29e minute, le Napoli a exploité les failles déjà constatées cette saison dans la défense du Barça. Après un excellent travail du Macédonien Elif Elmas, Piotr Zielinski a trompé en deux temps ter Stegen, pourtant auteur d’une première balle parade et pas aidé par un Piqué très statique.

De quoi regretter amèrement l’énorme loupé de Ferran Torres face au but deux minutes plus tôt (27e) et l’occasion également manquée de Pedri face à Meret (23e).