Barcelone-Manchester United: le coup de sang de Raphinha au moment de son remplaçant

Raphinha n’a pas du tout apprécié d’être remplacé lors du barrage aller de Ligue Europa entre le Barça et Manchester United (2-2), jeudi. Le Brésilien a laissé éclater sa colère sur le banc, que Xavi, son entraîneur, comprend.

Avec un but et une passe décisive, Raphinha pensait certainement avoir gagné le droit de disputer dans son intégralité le barrage aller de la Ligue Europa contre Manchester United (2-2), jeudi. Mais le Brésilien a été remplacé à la 83e minute par Ferran Torres et cela ne lui a pas du tout plu. A la vue de l’apparition de son numéro sur le tableau d’affichage, l’ancien Rennais a secoué la tête avant de vitupérer au moment de quitter le terrain.

Raphinha fracasse le siège après son remplacement face à Manchester United © Capture Movistar+

S’il a bien salué Xavi, il a explosé sur le banc de touche en frappant à plusieurs reprises le siège de Marcos Alonso, assis juste devant lui. Jordi Alba l’a alors calmé mais Raphinha a continué de lancer plusieurs paroles en direction de son entraîneur. Recruté l’été dernier en provenance de Leeds, l’ailier n’a disputé qu’un match dans son intégralité depuis le début de saison (sur 31 rencontres toutes compétitions confondues, 7 buts, 9 passes). Une situation qui le lasse.

Xavi: "il s'est excusé auprès de moi, mais il n'a pas à le faire"

A l’issue de la rencontre, il s’est présenté face à la presse pour présenter ses excuses. "J'en profite pour demander pardon à tout le monde, à Ferran et au coach, à l'équipe, aux supporters..., a-t-il confié. Parfois on a tellement envie d'aider l'équipe à gagner, qu'il y a des moments comme ça qu'on ne peut pas contrôler. Je sais que j'ai fait une erreur et ça ne se reproduira plus, on est des êtres humains. C'était juste une envie de gagner." Il a précisé s’être aussi expliqué avec Xavi. "L'entraîneur sait que cela passera, mais parfois nous ne contrôlons pas nos sentiments. Je m'excuserai à nouveau auprès de l'équipe demain et m'excuserai pour tout ce qui s'est passé après le match."

Xavi ne lui a d’ailleurs pas tenu rigueur de ce coup de sang. "Je comprends la colère de Raphinha, a-t-il assuré. Je l'ai remplacé pour le bien de l'équipe, je ne fais jamais de changement pour pointer quelqu’un du doigt. Il s'est excusé auprès de moi, mais il n'a pas à le faire. Je demande toujours d'être ambitieux à mes joueurs et il l'a été. Ça me dérangeait aussi quand j’étais remplacé."