Coupes d'Europe: Chelsea, Porto, Bâle... les résultats des adversaires des clubs français ce week-end

Avant de retrouver les clubs français en Coupes d'Europe, Chelsea, Porto, Braga, Leicester et Bâle ont connu des fortunes diverses ce week-end.

A quatre jours des 8es de finale retour de la Ligue Europa et de l'Europa Conference League, les adversaires des clubs français sont passés par toutes les émotions, à commencer par les représentants portugais. Battu par l'OL à l'Estadio Do Dragao mercredi (1-0), Porto s'est vengé face à Tondela (4-0). Auteurs d'une excellente deuxième période, les hommes de Sergio Conceição ont scoré trois fois après la pause par Galeno, Fabio Vieira et Francisco Conceição, après l'ouverture du score de Mehdi Taremi sur pénalty. Les Dragons restent largement en tête du championnat, avec neuf points d'avance sur le Sporting.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'Europa League et l'Europa Conference League

Bâle se reprend, Leicester mise tout sur l'Europe

En revanche, les sentiments sont totalement différents du côté de Braga. Après l'euphorie de la victoire face à Monaco, les Portugais ont craqué dans les dernières minutes contre Gil Vicente (0-1) et voit leur adversaire du jour revenir à un point et menacer leur quatrième place.

Un peu plus au Nord, en Suisse, le FC Bâle a eu du mal à se défaire du Servette, réduit à dix dès la 29e minute, puis à neuf après le rouge de Gaël Clichy (2-0). Les Bâlois ont attendu la 69e minute pour ouvrir le score grâce au premier but chez les professionnels de Liam Chipperfield, avant qu'Adam Szalai ne clôt tout suspense à deux minutes de la fin du match. Le vice-champion de Suisse reste toutefois très loin du FC Zurich, largement leader avec douze points d'avance.

L'après-midi à l'Emirates Stadium a tourné court pour Leicester. Largement dominés par Arsenal (2-0) et Alexandre Lacazette, les Foxes végètent à la 12e place et ont quasiment dit adieu à l'Europe via le championnat. Pas forcément une bonne nouvelle pour Rennes, battu 2-0 en Angleterre, puisque Leicester va tout miser sur une victoire finale en C4 pour disputer une nouvelle saison européenne l'an prochain.

Dans le dur d'un point de vue extra-sportif, Chelsea s'est (un peu) rassuré ce week-end à Stamford Bridge en battant Newcastle sur la plus petite des marges (1-0). Les champions d'Europe s'en sont remis à un bijou de Kai Havertz pour percer le verrou des Magpies et conforter leur troisième place au classement. Pourtant, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas été aussi souverains que d'habitude, offrant quelques espoirs aux Lillois, qui ont deux buts à remonter au stade Pierre-Mauroy.

Le calendrier des clubs français en Coupe d'Europe

Mercredi 16 mars (21 heures): Lille-Chelsea (RMC Sport 1)

Jeudi 17 mars (18h45): Monaco-Braga (RMC Sport Live 4)

Jeudi 17 mars (18h45): FC Bâle-Marseille (RMC Sport 1)

Jeudi 17 mars (18h45); Rennes-Leicester (RMC Sport 2)

Jeudi 17 mars (21 heures): Lyon-Porto