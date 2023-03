Ligue des champions: quand et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des quarts de finale

Les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont connus et l’UEFA ne va pas traîner pour organiser le tirage au sort. Dès vendredi, on connaîtra les quatre affiches du prochain tour ainsi que le tableau des demi-finales et de la finale.

Non pas un, ni deux mais ce sont bien trois tirages au sort qui attendent les suiveurs de la Ligue des champions. Après la fin des huitièmes de finale cette semaine, tous les prétendants à la victoire finale sont connus. Malheureusement pour les supporters du PSG, le club de la capitale a pris la porte face au Bayern Munich. Mais l’absence d’un représentant français parmi les huit qualifié n’enlève rien au spectacle.

Ce vendredi 17 mars 2023 à partir de 12h, l’UEFA va procéder au tirage au sort des quarts de finale de la prestigieuse compétition. Un rendez-vous à suivre en direct à la télévision du RMC Sport 1 ou en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport.

Le tableau final connu en intégralité

Dans la foulée du tirage des quarts, l’UEFA réalisera aussi le tirage au sort intégral du tableau final avec les affiches de demi-finales et la détermination de l’équipe qui jouera la finale à domicile, le 10 juin prochain au stade Olympique Atatürk d’Istanbul.

Si les huit matchs des quarts de finale sont prévus les 11-12 avril (aller) puis les 18-19 avril (retour), il faudra ensuite un peu patienter pour les demi-finales programmées les 9-10 (aller) et 16-17 mai (retour).

Les huit qualifiés pour les quarts de finale de C1:



Bayern Munich, Benfica Lisbonne, Chelsea, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, Naples, Real Madrid.

Les tirages de la Ligue Europa et de la Conference League également vendredi

Au total, l’UEFA va même organiser neuf tirages au sort ce vendredi. Histoire de ne pas trop se disperser, l’organisation présidée par Aleksander Ceferin enchaînera les tirages de la Ligue Europa et de la Conference League à la suite de celui de la Ligue des champions.

Pour la C3 et la C4, avec potentiellement le dernier représentant français: Nice, les horaire sont respectivement fixés à 13h et 14h ce vendredi. Là encore, ce sera à suivre en direct sur RMC Sport 1 ou en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport. Et encore une fois, l’UEFA procédera au tirage des quarts, des demies et de la finale pour ses deux autres compétitions de clubs.