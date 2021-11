Rennes: meilleur buteur de L1, Laborde peut-il croire aux Bleus?

Avec huit buts depuis le début de la saison, Gaëtan Laborde traverse sûrement la meilleure forme de sa carrière mais avoue, lucide, que l'équipe de France est encore loin, à l'image d'autres joueurs qui brillent en Ligue 1 comme le Lensois Jonathan Clauss ou le Montpelliérain Teji Savanier.

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi soir (Monaco-Lille, 14e journée) après une trêve internationale qui a vu l'équipe de France briller et se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar. Deux festivals offensifs face au Kazakhstan (8-0) et la Finlande (0-2) que Gaëtan Laborde a suivis devant sa télévision. Sans arrière-pensée ou pincement au cœur. "Honnêtement non, répond-il. L'équipe de France, je n'y pense pas vraiment. Mais mon entourage, oui. Dès que je rentre chez moi dans ma famille, on me demande. Alors les Bleus, c'est pour quand?"

Sur le papier, les raisons d'y croire peuvent sembler logiques. A 27 ans, l'attaquant du Stade Rennais réalise un début de saison canon. Sur la lancée de son dernier exercice à Montpellier (18 buts, 9 passes décisives), Laborde est le fer de lance de l'équipe rennaise imbattable depuis plus de deux mois. Les Bretons restent sur une série de huit victoires et deux nuls - Ligue 1 et Europa Conference Ligue inclus – dont deux succès retentissants face au PSG (2-0) et surtout face à Lyon (4-1) au Roazhon Park. Avec dans ces deux matchs, un Laborde décisif. Un but, une passe, face au PSG. Un but face à Lyon.

"Rennes, le meilleur choix pour évoluer dans sa carrière"

Gaëtan Laborde a déjà marqué 10 buts cette saison, dont huit en Ligue 1, faisant de lui le meilleur buteur du championnat (à égalité avec le Lillois Jonathan David), et semble avoir déjà passé un cap en signant à Rennes. "Je ne suis pas surpris, explique son ancien coéquipier à Montpellier Florent Mollet. Gaëtan, c'est un gagneur. Dans la surface, il est remarquable, toujours au bon endroit et il a cette qualité pour sentir les coups".

La surface, justement. Gaëtan Laborde est beaucoup plus proche du but depuis son arrivée à Rennes, utilisé comme avant-centre, "son poste de prédilection", alors qu'il jouait plus sur un côté avec Montpellier. "Il est totalement épanoui sportivement et humainement car il sait qu'il a fait le meilleur choix pour évoluer dans sa carrière en choisissant Rennes alors qu'il avait de meilleures offres notamment financières à l'étranger", assurent ses proches.

"Une mentalité exemplaire et une progression constante"

Gaëtan Laborde est l'attaquant qui court le plus en Ligue 1 depuis le début de saison et son engagement entraine toute l'équipe rennaise. "Le voir presser sans cesse, il me donne envie de me dépasser", avoue son coéquipier Martin Terrier. "Il a une mentalité exemplaire, confirme Michel Der Zakarian, son coach à Montpellier (désormais à Brest). C'est un guerrier qui donne tout pour l'équipe et qui techniquement est sur une progression constante."

Un état d'esprit et des qualités qui collent à ce que veut le sélectionneur Didier Deschamps, plaident ses proches. Bruno Genesio, l'entraineur rennais, aussi. "Non, ce ne serait pas une anomalie de le voir appelé, a confié le technicien jeudi. C'est le meilleur buteur du championnat. Il est décisif en Ligue 1 mais aussi en Coupe d'Europe. Après, on parle de l'équipe de France. C'est le plus haut niveau mais j'espère qu'il y goutera un jour."

Son nom n'a pas été envisagé par le staff des Bleus pour la liste de novembre

Pourtant, du côté du staff des Bleus, l'option Laborde ne semble pas d'actualité. Son nom n'a pas été évoqué lors de l'élaboration de la dernière liste. Gaëtan Laborde n'a d'ailleurs jamais reçu de pré-convocation. A l'image de Jonathan Clauss ou de Teji Savanier, son âge et son profil estampillé Ligue 1 semblent être un frein. La concurrence au sein des Bleus aussi. "Evidemment qu'il ne peut pas concurrencer un Benzema ou un Kylian Mbappé mais pour postuler au groupe par rapport à Ben Yedder, Martial...", tentent de se convaincre ses proches.

Laborde le sait. Pour rêver des Bleus, il va devoir cravacher. "L'équipe de France, il y a des joueurs extraordinaires qui peuvent postuler. Il y a un chemin qui est encore assez long je pense. Si je veux en être, il faut d'abord que je sois performant avec mon club dans la durée et c'est d'abord à ça que je pense."