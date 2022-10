Fenerbahçe-Rennes: "On est des imbéciles", les mots forts de Bourigeaud après le sabordage des Bretons

Alors qu’ils menaient 3-0 et qu’ils étaient virtuellement qualifiés pour les 8es de finale, les Rennais ont finalement été repris par Fenerbahçe en Ligue Europa ce jeudi soir (3-3). A l’issue de la rencontre, Benjamin Bourigeaud n’a pas caché sa colère.

Ils avaient pourtant neuf orteils en huitième de finale de Ligue Europa. Ce mercredi soir, alors qu’ils menaient 3-0 après 30 minutes de jeu sur la pelouse de Fenerbahçe, les Rennais étaient virtuellement assurés de terminer premiers de leur poule. Mais les hommes de Bruno Genesio se sont finalement effondrés en encaissant trois buts (42e, 82e, 88e), permettant ainsi à leurs adversaires du soir de reprendre la tête du groupe. Lors de la dernière journée, les Bretons n’auront pas leur destin en mains et risquent de finir à la deuxième place, synonyme de barrages.

>> Revivez Fenerbahçe-Rennes (3-3)

"Ce n’est pas un excès de confiance, a réagi Benjamin Bourigeaud au micro de RMC Sport après la rencontre. On fait une entame de match parfaite, on mène 3-0 à l’extérieur. On a eu un temps faible en fin de première mi-temps, on a essayé de faire le maximum. Mais je pense que sur la fin de match on doit essayer de faire mieux que ça. C'est une faute professionnelle de ne pas avoir gagné aujourd’hui. On est des imbéciles, parce que mener 3-0 à l'extérieur, on doit fermer la boutique. Franchement, on n'a pas le droit..."

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue Europa

"On va se dire les choses"

"Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. On va se dire les choses, a poursuivi le Rennais. On n’a pas le droit, tout simplement. On fait un match parfait et puis après… On fait des touches en trop, on essaye de dribbler alors qu’en fin de match il faut prendre zéro risque et dégager le ballon. On démontre aujourd’hui qu’on doit encore apprendre. À un moment donné, il va falloir arrêter, se poser les bonnes questions et faire ce qu’il faut pour garder le score."

Jeudi prochain, à l’occasion de la dernière journée contre Larnaca (21h), Rennes a encore l’occasion de ravir la première place à Fenerbahçe, qui devance seulement les Bretons à la différence de buts (+4 contre +3). S’ils prennent plus de points que les Turcs ou que les deux équipes gagnent et qu’ils parviennent à remonter leur différence de buts, ils seront en huitième de finale.

"Il y aura une finale à jouer à la maison, a conclu Bourigeaud. Ce sera à nous de faire le travail. Malheureusement on aurait aimé faire le travail ici mais on s’est gâché la fête en fin de rencontre. Rien n’est terminé. Il y a eu beaucoup de positif malgré tout."