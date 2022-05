De la liquidation à la finale de Ligue Europa: la décennie incroyable des Glasgow Rangers

Relégués en quatrième division écossaise avec plus de 160 millions d'euros de dette en 2012, les Glasgow Rangers joueront ce mercredi la finale de Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort, dix ans après leur liquidation. Une remontée fantastique qui pourrait donc être conclue par un titre européen, cinquante ans après le seul que compte le club écossais.

Un conte de fées. En s'imposant à la surprise générale face au RB Leipzig lors des demies finale de Ligue Europa (3-2 scores cumulés) il y a deux semaines, les Rangers ont écrit une nouvelle page de leur remontée historique d'une décennie. Englué dans les bas fonds des championnats écossais après sa liquidation, le club de Glasgow brille de nouveau et récolte le fruit de son travail.

Redressement judiciaire, Trump et une relégation en D4

Si l'histoire tourne bien, il y a dix ans, les supporters écossais étaient loin de penser que les Rangers tutoieraient de nouveau si vite les sommets. La saison 2011-2012 avait des goûts d'Enfer pour le club, avec déjà dix points de pénalité infligés en raison du placement de la structure en redressement judiciaire dès février. Avec une dette avoisinnant les 160 millions d'euros, les Gers ne font alors pas rêver grand monde, si ce n'est un certain Donald Trump, qui se positionne alors... avant de fuir face à la situation catastrophique des finances des Rangers.

Après une exclusion administrative de la première division, 25 des 30 clubs professionnels décident d'expédier le club le plus titré de l'histoire du pays (54 titres de champion à l'époque) dans les tréfonds de la League Two, pour une équipe qui n'avait jamais connu la relégation depuis son arrivée chez les pros en 1890. En plus d'être gérés par une nouvelle société sous tutelle de la fédération, les Rangers se voient poser plusieurs conditions, dont l'interdiction de transfert jusqu'au 1er septembre 2013.

La plupart des joueurs quittent le club et seuls trois rescapés de la première division suivent les Gers dans cet effondrement historique, le reste de l'équipe se construisant grâce à certaines anciennes gloires de Premier League qui arrivent librement, s'ajoutant aux jeunes les plus prometteurs du centre de formation. Les Rangers sont sacrés champions de D4 dès leur première saison et commencent la saison 2013-2014 en D3. Une remontée express redonnant espoir aux supporters, qui se déplacent en masse lors de chaque match des Teddy Bears, jusqu'à sceller un nouveau record mondial, le 18 août 2013, lorsque l'Ibrox Park accueille 49.118 supporters pour un match de troisième division.

Un retour en D1 compliqué, et une remontada signée Gerrard

Quatre saisons après leur liquidation, les Rangers retrouvent la Premiership écossaise en 2016. Un retour pas si facile que ça pour le club, qui reste le plus titré du pays malgré cet épisode chaotique et qui, après avoir fini troisième lors de sa première saison à 39 points du Celtic, est éliminé dès le début de la saison suivante par le Progrès Niederkorn, un petit club luxembourgeois qui ne comptait aucune victoire européenne, en premier tour de qualification de Ligue Europa.

Les Gers tatonnent avec des managers pas vraiment au niveau, jusqu'à ce que le club tente un pari: Steven Gerrard, la légende de Liverpool. L'ère Gerrard commence lors de la saison 2018-2019 et de la meilleure des façons, puisque les Rangers restent invaincus lors de leurs 12 premiers matchs et décrochent au passage une place en phase de groupe de la Ligue Europa. Le 29 décembre 2018, les Rangers battent le Celtic chez eux à Ibrox pour infliger à Brendan Rodgers sa première défaite en 13 matchs Old Firm et s'offrent leur première victoire en championnat contre le Celtic depuis mars 2012.

Victoire des Rangers face au Celtic, le 29 décembre 2018 © icon

Un retour en grâce que le club doit en grande partie à Steven Gerrard, qui ramène plusieurs joueurs expérimentés très motivés de progresser sous la houlette de la star anglaise. La légende anglaise Jermain Defoe rallie même l'Ecosse pour les beaux yeux de l'ancien Red. Les Rangers finissent deuxièmes... puis deuxièmes une nouvelle fois lors d'une saison définitivement interrompue en raison du Covid-19. Les hommes de Gerrard seront enfin être sacrés lors de la saison 2020-21, dix ans après, et obtiennent le titre de champion dès le 7 mars, terminant la saison invaincus avec un record de 102 points.

Giovanni van Bronckhorst dans les pas de Gerrard, vers un titre européen 50 ans après

Au milieu de la saison 2021-2022 et après avoir été élevé au rang de héros par tout un peuple bleu, Steven Gerrard quitte prématurément les Rangers pour Aston Villa, et est remplacé par l'ancien joueur des Rangers Giovanni van Bronckhorst le 11 novembre. L'ancien international néerlandais conduit les Rangers à leur première finale européenne en 14 ans, en battant le Borussia Dortmund, l'Étoile rouge de Belgrade, Braga et le RB Leipzig, avant une dernière étape contre l'Eintracht Francfort ce mercredi. Et puisque toute l'histoire des Rangers semble reposer sur ces saisons se terminant par le chiffre deux, la seule fois qu'ils s'étaient emparés d'un trophée européen remonte à la saison 1971-1972, lorsqu'ils s'imposent face au Dynamo Moscou en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Alors que les Rangers s'apprêtent à vivre la finale de la Ligue Europa avec une véritable armée ayant fait le déplacement à Séville, Giovanni van Bronckhorst remercie d'ailleurs un public qui n'a jamais lâché l'équipe malgré la relégation. "La dernière fois que j'ai connu ça ici, c'était face à Parme (lors d'un troisième tour préliminaire de C1 en 1999, NDLR), commentait l'entraîneur après la victoire 3-1 face à Leipzig à Ibrox le 5 mai dernier. J'ai beau le répéter, mais c'est pour ces moments qu'on fait ce métier."

Un supporter des Rangers, qui rêve de la Ligue Europa à Séville, 17.05.2022 © Icon Sport

"Avec cette relégation, on sait ce qu'ont enduré les gens ici, ils défendent leur club peu importe les conditions. Et là, on leur offre une finale européenne", poursuivait dans la foulée le défenseur central Leon Balogun. Meilleur buteur de Ligue Europa cette saison malgré son poste de défenseur, James Tavernier prévient : "Nous sommes évidemment à un pas et nous voulons tous entrer dans l'histoire et ramener cette coupe à la maison. Tous les garçons se donneront à 110% demain et nous laisserons tout sur le terrain - j'espère que nous pourrons rendre tout le monde fier." Rendez-vous à 21h à Sanchez-Pizjuan.