Juve: Pogba de retour contre le Sporting, enfin la fin des galères ?

Encore freiné ces dernières semaines par une blessure musculaire, Paul Pogba sera de retour dans le groupe de la Juventus Turin jeudi pour le quart de finale aller de Ligue Europa contre le Sporting (21h).

Trente-huit minutes. C’est le temps de jeu total de Paul Pogba depuis le début de la saison. Plus souvent à l’infirmerie que sur les terrains, le milieu français ne compte que deux apparitions au compteur. Il était entré en jeu contre le Torino (4-2) le 28 février et la Roma (0-1) le 5 mars, avant de redisparaître du groupe turinois. Il pensait pourtant avoir sorti la tête de l’eau après une vilaine blessure au genou droit qui lui a fait manquer toute la première partie de saison, ratant au passage la Coupe du monde au Qatar avec les Bleus. Mais il s’est reblessé mi-mars, cette fois à l’adducteur.

"On verra s'il peut jouer"

Son retour sur les terrains pourrait avoir lieu jeudi à l'occasion du quart de finale aller de Ligue Europa entre la Juventus et le Sporting (21h sur RMC Sport). "Il est convoqué, on verra demain s'il peut jouer. C'est important qu'il ait fait quelques entraînements avec l'équipe sans s'arrêter. Si on peut le retrouver pour la fin de saison, ce serait très important parce que n'oublions pas qu'elle est encore longue avec neuf matchs de championnat et peut-être sept matchs de Coupe d'Italie et de Ligue Europa. (...) Nous sommes contents. Il commencera sur le banc jeudi", a précisé Massimiliano Allegri en conférence de presse ce mercredi.

Le coach de la Vieille Dame a aussi assuré qu'il comptait sur Dusan Vlahovic, en panne d'efficacité, et sur Leandro Paredes, avec qui il aurait eu un échange tendu lundi, selon la presse italienne. "Vlahovic va retrouver le chemin du but, ça arrive à tous les attaquants de connaître des périodes sans but, il doit reste serein. Je vous rappelle que l'an dernier certains de voulaient plus de Rabiot", a-t-il lancé. Quant à Paredes, peu utilisé et qui devrait retourner à Paris l'été prochain à la fin de son prêt, "c'était seulement une discussion", a assuré Allegri. "Je comprends qu'il peut y avoir un peu de nervosité en raison de la frustration chez un joueur qui ne joue pas beaucoup, c'est normal. Je fais mes choix pour le bien de l'équipe."