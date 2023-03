Juventus: Allegri ne sait toujours pas quand Pogba sera de retour de blessure

Touché au genou, Paul Pogba est de nouveau éloigné des terrains avec la Juventus. La date de son retour est encore incertaine, selon les dernières informations rapportées par son entraîneur Massimiliano Allegri.

Paul Pogba attendra encore avant de fouler à nouveau les terrains. Selon son entraîneur Massimilano Allegri, le milieu de terrain français ne fera pas son retour tout de suite dans le groupe de la Juventus, qui accueille l’Hellas Vérone ce samedi soir (20h45). Pour rappel, il n’a disputé que deux morceaux de match depuis le début de la saison, les 28 février et 5 mars.

"Le genou devra être évalué dans les prochains jours"

"Je ne peux pas donner le temps de récupération, confie le coach bianconero ce vendredi en conférence de presse. Il travaille, l’adducteur va mieux, le genou devra être évalué dans les prochains jours". D’abord touché au genou, "la Pioche" avait manqué toute la première partie de saison, y compris la Coupe du monde, avant de rechuter en raison d’une blessure aux adducteurs.

Le 13 mars dernier, la presse italienne annonçait une absence d’un mois. Une échéance qui pourrait donc être prolongée, alors qu’un quart de finale de Ligue Europa attend la Vielle Dame dans moins de deux semaines, entre les demi-finales aller et retour de la Coupe d’Italie contre l’Inter Milan. Pogba avait aussi manqué le dernier rassemblement des Bleus, et n’est plus apparu en sélection depuis mars 2022.

La Juventus "croit beaucoup en lui"

Le directeur sportif de la Juventus Francesco Calvo a toutefois récemment assuré que le club "croit beaucoup en lui". "Paul est le premier à ne pas être satisfait de la situation (...) Nous n'avons pas décidé de nous débarrasser de lui, a-t-il assuré. Il est arrivé à la Juve à 19 ans, il nous connaît, il sait que nous sommes comme une famille qui donne beaucoup et exige beaucoup." Le joueur devra à nouveau s’armer de patience pour retrouver les terrains.